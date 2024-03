Znano, kdo bo nadomestil Irglovo, Logarja in Kaloha

Paket vzgojnih ukrepov naj bi imel več korakov. Med tiste, ki jih je možno najhitreje uresničiti, sodi sprememba sedežnega reda, poslance naj bi presedli v zadnjo klop. Kot so nam sporočili iz državnega zbora, se namreč lahko vodja poslanske skupine sam odloči, na katerem sedežu bo sedel posamezni poslanec.

"Ne, ne gre za disciplino nobenega poslanca, gre za to, da so bili vsi poslanci SDS izvoljeni na listi SDS, da so jim volivci namenili glasove, da predstavljajo v javnosti, v DZ in nasploh stališča SDS." Tako vodja poslanke skupine SDS Jelka Godec po tem, ko je bilo znano, da Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh niso prispevali svojih podpisov zvestobe stranki.

Za komentar predvidenih sankcij danes poslanci niso bili na voljo, Dejan Kaloh je februarja zatrdil, da podpisa zvestobe ni prispeval, ker razmišlja s svojo glavo. Jelka Godec pa: "Vsi, ki smo podpisali, smo razmišljali s svojo glavo." "Jaz lahko rečem samo to, da tudi jaz razmišljam s svojo glavo, in prav zato sem tudi dala podpis," ji je pritegnila poslanka Alenka Helbl.

Da je vedno deloval v interesu stranke in, da ostaja poslanec SDS, je tedaj pojasnjeval tudi Anže Logar, ki je zagotavljal, da se o nepodpisu z ostalima dvema ni predhodno usklajeval.

Zamenjave za Logarja, Irglovo in Kaloha v delovnih telesih državnega zbora so v SDS že izbrali, Jelka Godec je danes obvestila državni zbor, da trije poslanci niso več člani odborov in komisij. Po naših informacijah naj bi Irglovo in Logarja v odboru za zunanjo politiko zamenjala Andrej Kosi in Žan Mahnič. Irglova sedi tudi v odboru za delo, kamor bo SDS poslal Zvonka Černača, medtem ko naj bi njo in Kaloha v komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti nadomestila Alenka Helbl in Jože Tanko. Slednji naj Kaloha zamenjal tudi v odboru za pravosodje, medtem ko v komisiji za narodne skupnosti SDS namesto njega želi videti Danijela Krivca. V odboru za zdravstvo bo njegovo mesto zasedel Jožej Jelen. V odbor za finance namesto Logarja pošiljajo Tomaža Lisca.

Poslovnik državnega zbora sicer pravi, da bi, če bi želeli Logarja in Kaloha umakniti s položaja podpredsednika odbora ali Irglovo s položaja predsednice Komisije za človekove pravice, o tem morali na seji v državnem zboru odločati poslanci. "Tu pa ne vidim razloga za to, ker, kot sem dejal, s svojim delovanjem v odboru oziroma odborih zastopam stališča, ki sem jih zastopal tudi pred tem," je komentiral Logar, ki medtem v slogu predvolilne kampanje s Platformo sodelovanja nadaljuje svojo turnejo po državi. Pretekli teden se je spet dobrikal gorenjskim podjetnikom, prihodnji teden pa pripravljajo okroglo mizo v Mariboru. Namenjena bo pogovoru o znanosti in razvoju Slovenije.