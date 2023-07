'Znanstvenike prizadene, če so očitki izpostavljeni na tak lahkoten način'

Dejal je, da taki očitki znanstvenike in raziskovalce vedno prizadanejo: "Še posebej, če so prinešeni ali izpostavljeni na tak lahkoten način, brez kakšne poglobljene analize v tem primeru," dodaja. Meni, da je v primeru take javne osebnosti precejšnja škoda, da se na tak način spodkopavajo znanost, znanstveno delo in pomen znanstveno-raziskovalnih institucij v sodobnem svetu.

Zatrjuje, da so v sami študiji zelo korektno opredelili vse aspekte invazivnosti nutrije in tudi pižmovke na mokriščne ekosisteme ter tudi stroške zmanjševanja populacije. " S kolegi, soavtorji te študije, smo pravzaprav precej zgroženi oziroma užaloščeni, da do takih stvari prihaja," je priznal v oddaji 24UR ZVEČER. Kot pravi, tako biotehniška fakulteta kot kolegi odločno zavračajo vsa namigovanja, da bi šlo v tem primeru za kakršno koli sistemsko korupcijo.

Pojasnjuje, da so v študiji ugotavljali, na kakšen način so se v tujini organizacije in vlade lotile zmanjševanja tako invazivne vrste, kot je nutrija: "Na različnih območjih, z različnimi pristopi kakor tudi ukrepi, s katerimi so to dosegali. To je seveda vključevalo tudi stroške in samo naročilo je vključevalo tudi oceno stroškov upravljanja s populacijo nutrij, ki pa ni vključevala samo populacije nutrije, ampak tudi pižmovke ter učinke, ki bi jih to zmanjševanje imelo na druge živalske skupine, rastline in posamezne habitate na Ljubljanskem barju v šestletnem obdobju."

Po njegovih besedah je celoten znesek - torej 539.000 evrov - predstavljal tako upravljanje, spremljanje populacij, učinkov in je bil delež, ki je bil namenjen le odstranjevanju oziroma odlovu nutrij "le nekaj odstotkov oziroma morda 10 do 20 odstotkov tega zneska".