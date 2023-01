Znanstveniki Inštituta Jožef Stefan del oglasa znamke Adidas

Kako so znanstveniki Inštituta Jožef Stefan postali del oglasa za športne copate Adidas? Z obsežno raziskavo so med drugim potrdili obstoj številnih statistično pomembnih razlik stopal med regijami in spoloma, s tem pa postavili nove standarde za izdelavo obutve. Njihove izsledke je pri izdelavi novega ženskega športnega čevlja uporabil tudi nemški športni velikan Adidas. Raziskovalci verjamejo, da bo temu sledilo še več čevljarskih podjetij.