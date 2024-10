Zrak v okolici cementarne je onesnažen veliko bolj, kot so predvidevali

Študija, ki so jo opravili na Univerzi v Novi Gorici s partnerji, je pokazala, da niso problematični le delci PM10, ampak njihov oksidativni potencial kot pomemben okoljski indikator škodljivosti delcev na zdravje, ki je eden najvišjih med vsemi 45 evropskimi kraji, kjer so opravljali takšne meritve. In kaj na to pravijo v Društvu Eko Anhovo?