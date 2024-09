Znate reči ne? Poglejte nekaj nasvetov, kako postaviti meje ...

Če ste pretežno odgovorili z a , so vaše meje neobstoječe ali skrb vzbujajoče prepustne. Postavljanje meja se vam zdi predrzno, sebično in strašljivo, saj drugih nočete razočarati. Vsakič pa s popuščanjem na cedilu pustite sami sebe in ste zaradi tega razočarani, potrti in ujeti v občutke nemoči in celo obupa. A brez skrbi, vse lahko spremenimo, če se za to odločimo! Tako kot smo se naučili voziti avto, se lahko korak za korakom naučimo tudi zdravo, spoštljivo in pravočasno postavljati meje. A lepo po vrsti. Najprej moramo namreč: - prepoznati, kateri naši odnosi potrebujejo meje (odnos s partnerjem, sodelavci, starši, prijatelji ali otroki), - si biti na jasnem, kakšne so naše potrebe in pričakovanja, - znati vse skupaj kljub sprva neprijetnim občutkom sporočiti jasno, odločno, brez opravičevanja in brez ovinkarjenja. Tako v svoji prihajajoči knjigi Ne! je moč priporoča Aljoša Bagola, avtor uspešnic in priljubljeni predavatelj, ter doda: "Šele ko se postavimo na prvo mesto, imamo zadnjo besedo pri tem, kakšno bo naše življenje."

c) Zavrnete opravičilo in namesto tega prosite za pojasnilo. 3. Sodelavec bo kmalu zamudil rok in vas prosi za pomoč pri dokončanju projekta. Ste pa že zasedeni s svojim delom. Kaj storite?

c) Sporočite ji, da ste zaposleni, in predlagate primernejši čas. 2. Vaš partner želi, da se opravičite za nekaj, kar ste storili. Vendar ne mislite, da ste storili kaj narobe. Kaj storite?

O novi knjigi Ne! je moč

Aljoševa težko pričakovana knjiga govori o moči besede NE. Uči nas, kako odgovorno, spoštljivo in pravočasno postaviti meje ter se osvoboditi nerazumnih pritiskov in zahtev okolice. Dragocene izkušnje, ki jih je več kot dvajset let nabiral v vihravih odnosih v vrhu slovenskega gospodarstva, prepleta s skrbno izbranimi modrostmi priznanih psihologov in strokovnjakov za odnose ter navdušujočimi zgodbami ljudi, ki so postavili meje in zaživeli močneje. Aljoša v svoji prihajajoči knjigi (ki je sodeč po odzivih na družbenih omrežjih uspešnica že pred prihodom na prodajne police) stke navdušujočo lekcijo o pomembnosti besede NE in postavljanju zdravih meja v službi, partnerstvu, prijateljstvu, pri vzgoji ...

O dogodku Ne! je moč v Cankarjevem domu

Aljoša, sicer tudi ambasador prvega nacionalnega programa duševnega zdravja pri NIJZ, bo izid svoje nove knjige pospremil še z enim izmed svojih talentov. Kot vedno razprodan predavatelj in navdušujoč motivator bo s svojim novim predavanjem Ne! je moč zagotovil svežo motivacijsko poslastico za vse, ki si v svoje življenje želijo vnesti več stabilnosti, radosti in predvsem trdnih, zdravih meja. Ne zamudite enkratne priložnosti, da znanje o postavljanju meja poglobite ob nepozabnem druženju s prijatelji v Cankarjevem domu, kjer bomo obenem proslavili izid istoimenske knjige Ne! je moč, ki bo na ta dan izšla pri Mladinski knjigi. Dogodek bo pospremil še pogovor z avtorjem in njegovo ženo Ivo Krajnc Bagola.