Iz Štajerske in Koroške poročajo o vse več primerih medvedjega lomastenja po kmetijah. V Radečah so medvedi škodo povzročili na kokošnjakih in čebelnjakih, na Koroškem je medved zašel na kmetijo in se lotil bal sena. Ocenjujejo, da se jih v teh dveh regijah klati med deset in trinajst, in to je znatno več kot v preteklih letih, ko so iz svojega habitata na pot odšli le redki.

