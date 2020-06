Znebi se utrujenosti in starega videza obraza ter spuščenih vek

Pomanjkanje spanja, stres, hitro življenje, ponočevanje, slaba prehrana in vsakodnevno izpostavljanje soncu na obrazu puščajo vidne sledi v obliki gub, temnih kolobarjev in povešenih vek.

Spuščene in otekle veke ti dajo videz utrujenosti in obrazu dodajo leta, zaradi katerih si videti starejša, kot si v resnici. Z dvigom vek boš spet zasijala in poskrbela, da bo obraz videti mlajši in bolj spočit. Ne, ni ti treba iti pod nož in opraviti dragih in tveganih operacij. Prav tako ti ni treba uporabljati dragih kozmetičnih krem. Potrebuješ le čarobne trakove za dvigovanje vek Tapesy, ki dobesedno odstranijo leta z obraza ter ti dajo svež in mladosten videz.

icon-expand Tapesy FOTO: Arhiv ponudnika

Kako trakovi Tapesy pomagajo dvigniti veke brez operacije? Trakovi Tapesy so zadnji lepotni trend, ki je navdušil dame po vsem svetu. So najučinkovitejši in najbolj ekonomičen način za dvig vek, kar tiomogoča, da svojemu obrazu povrneš svežino ter odpraviš sledi starosti in utrujenosti. Treba jih je le zalepiti na pregibu veke, tako da lok traku sledi loku očesa. Na ta način ti trakovi pomagajo odpraviti najpogostejši estetski problem pri ženskah, ki s starostjo postaja večji. To so povešene, odebeljene in neenakomerne veke. Vse to brez kirurških posegov in drage kozmetike.

icon-expand Tapesy FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj izbrati trakove Tapesy? Ti revolucionarni trakovi so z razlogom številka 1 na svetu: - Zategnejo in dvignejo spuščene veke - Dajo svež in bolj spočit videz - Odstranijo leta z obraza - Oči naredijo lepše in večje - So popolnoma nevidni So tudi varni za uporabo in so primerni za vse tipe kože. Namestijo se v samo nekaj sekundah. Paket vsebuje tudi mini lopatico za še lažjo in hitrejšo namestitev. So združljivi z ličili in ti omogočajo, da brez težav naneseš popoln make up.

icon-expand Tapesy FOTO: Arhiv ponudnika

Priporočajo jih zadovoljne uporabnice "Dobesedno izgledam 10 let mlajša, vse to zahvaljujoč tem čarobnim trakovom." - Lena "Lene veke me ne motijo ​​več. Zahvaljujoč tem trakovom sem zdaj videti sveže in bolj spočito in na vsaki fotografiji preprosto zasijem." - Marija Ali je vredno kupiti trakove Tapesy? Pravo vprašanje bi moralo biti, ali se izplača vlagati v lepoto. In seveda je odgovor, da se to izplača. Zakaj porabiti velike vsote denarja za drage estetske posege in kozmetiko, ko pa lahko s trakovi Tapesy dvigneš veke in izgledaš do 10 let mlajše. V paketu prihaja kar 240 parov trakov, kar zagotavlja večmesečno zalogo. Zato se brez dvoma lahko pove, da je nakup trakov Tapesy za dvig vek vreden vsakega vloženega evra.

icon-expand Tapesy FOTO: Arhiv ponudnika

Zgrabi trakove Tapesy za takojšen dvig vek po še nižji ceni! Lepotni trakovi za celodnevno dvignjene veke ter vidno svež in mlajši videz so lahko tvoji z dodatnim 50-% popustom. Vse, kar moraš storiti, je, da klikneš na spodnjo povezavo, ki te bo preusmerila na uradno spletno stran, nato pa te od čarobnih trakov loči le nekaj klikov. Klikni tukaj in zgrabi trakove za dvig vek Tapesy ter bodi znova videti mladostno in spočito.

icon-expand Tapesy FOTO: Arhiv ponudnika