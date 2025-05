Znebite se glivic na nohtih

Mnogo ljudi vsaj enkrat v življenju razvije glivično okužbo nohtov. Okužba običajno ni resna, vendar je lahko neprijetna in jo je težko zdraviti. Preberite, kakšni so vzroki za nastanek, kako se učinkovito spopasti z njimi ter kako s preventivnimi ukrepi poskrbeti, da se ne vrnejo.

Glivice na nohtih - nadloga, ki jo je težko odpraviti

Gre za kronično potekajoča okužbo, ki jo povzročajo glivice iz vrste dermatofitov. Običajno se naselijo na tistih delih, kjer je toplo in vlažno – največkrat med prsti na nogah in nohtih. Ko se enkrat pojavijo, jih je težko odpraviti, obstaja pa možnost, da jih prenesemo naprej. Glivice na nogah se lahko pojavijo tudi kot posledica poškodb zaradi tesne oz. neprimerne obutve (delovni čevlji, baletni ali plezalni čevlji), marsikdo pa jih stakne tudi v javnih bazenih, garderobah ali tuših. Seveda pa nadloga ni omejena samo na noge – pojavijo se lahko tudi glivice na rokah ter glivice na nohtih na rokah, čeprav redkeje.

Ob okužbi nohti spremenijo barvo, postanejo krhki in se zadebelijo.

Kako poteka glivična okužba nohtov ?

Glivično okužbo nohta oz. onihomikoza najpogosteje napade nohte na nogah, največkrat palec. Glivična okužba nohtov se začne kot porumeneli noht. Okužba se nato širi od vrha nohta proti korenini, kjer lahko prodre v globino nohtne posteljice, pri tem pa razgrajuje keratin. Roževinasti del nohta sčasoma spremeni barvo, izgubi sijaj in se začne luščiti, spremeni se struktura in oblika, okužba pa se lahko prenese še na ostale nohte.

Čeprav redko, se lahko pojavijo tudi glivice na nohtih na rokah.

Kako prepoznati glivice?

Simptomi, ki kažejo na glivice na nohtih, so največkrat spremembe na nohtih – ti so zadebeljeni, rumeno, rjavo ali črno obarvani ter krhki in odstopajoči. Razvijejo se lahko tudi glivice na stopalih, simptomi pa so srbeča, luskasta, razpokana, pordela koža z neprijetnim vonjem, pojavijo pa se lahko tudi drobni vodeni mehurčki, skelenje in bolečine pri hoji. Večje tveganje za okužbo imajo osebe s sladkorno boleznijo, bolniki na kemoterapiji ter osebe z luskavico.

Brez zdravljenja ne izginejo same od sebe

Glivice na nohtih so trdovratna in pogosto ponavljajoča tegoba. Da bi se jih znebili popolnoma, se je procesa odstranjevanja treba lotiti celovito, kar zajema tretiranje, piljenje, ustrezno higieno in uporabo ustreznih izdelkov. Ključna za odstranjevanje glivic sta redna higiena stopal in nohtov (umivanje vsako jutro in sušenje do suhega) ter menjava nogavic, ki je v stiku z okuženo površino. Nohte je potrebno redno striči in piliti zadebeljene okužene površine, nanje nanašati ustrezna zdravila proti glivicam na nohtih, čevlje in pribor pa redno razkuževati.

Nohte je potrebno redno striči in piliti zadebeljene okužene površine.

Nega spremenjenih nohtov za hitrejšo regeneracijo

Procesa odstranjevanja okužbe se moramo lotiti celovito, kar poleg zdravljenja, piljenja ter ustrezne higiene, zajema tudi uporabo ustreznih negovalnih izdelkov za nohte. OXILVER Nail solution za nohte je pršilo z aktivnim kisikom, aktivira obnovo nohtov in neguje njihovo spremenjeno površino. Vsebuje aktivni kisik, ki ga naše telo že uporablja v obrambi proti mikrobom. Aktivni kisik se sprosti ob stiku raztopine s površino nohta in v kombinaciji z ioniziranim srebrom in pantenolom, nohte ne le oksigenira in regenerira, ampak tudi čisti, neguje in vlaži, deluje pa tudi blago antiseptično. Vsebuje tudi pantenol - edino sestavino, ki lahko prodre v strukturo nohta vsaj 1 milimeter in tako omogoča prodiranje aktivnega kisika v plasti nohta. Po uporabi OXILVER Nail solution nohti postanejo svetleči, trdni in manj lomljivi. Odebeljena površina nohta se zmehča, obarvanost se odstrani, kar je osnova za hitrejšo obnovo in izraščanje zdravega nohta.

OXILVER® Nail solution izboljša hidracijo, strukturo in prožnost nohtov.

