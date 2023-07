Znebite se kurjih očes in otiščancev

Pogovorno jim pravimo odtiski na nogah in so običajno neboleči, včasih pa lahko pritiskajo na kost ali živec ter povzročajo nelagodje. Pri večini že odstranitev vira trenja ali pritiska omogoči izboljšanje stanja, v nekaterih primerih pa je potrebna strokovna pomoč.

Otiščanec je redko boleč in se ponavadi razvije na mestu večjega pristiska na kožo, kot je peta, podplat stopal ali dlan. Otiščanec se lahko se pojavi tam, kjer smo imeli žulj in če ga ne odstranimo, se lahko na istem mestu pojavi še kurje oko. Otiščanci so različne velikosti in oblike ter so pogosto večji od kurjega očesa.

Zaščitimo roke

Kadar opravljamo fizična dela ali imamo stik s težkimi ali grobimi materiali, ki lahko poškodujejo kožo na rokah ali prstih, preventivno uporabimo zaščitne rokavice.

Kožo ohranjajmo mehko in prožno

Noge moramo ustrezno negovati in uporabiti izdelke, ki kožo dodatno zmehčajo, npr. z hialuronsko kislino in Aloe vero, ter oskrbijo s kisikom, da se le ta lahko hitreje obnovi. Omenjena kombinacija se nahaja v izdelkih, ki sestavljajo Set za intenzivno mehčanje kurjih očes in otiščancev .

Kako zdravimo otiščance in kurja očesa?

Najprej poskušajmo najti vzrok, zakaj so nastali prav na teh mestih, ter preprečimo njihovo ponavljanje. Pomagamo si lahko z zaščitnimi blazinicami in obročki, ki ublažijo drganjenje in izberemo primerno obutev.