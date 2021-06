'Ko sprejmeš nekaj, česar ne smeš, je nepomembno, koliko stane'

Aleksandra Pivec je v vlogi nekdanje kmetijske ministrice kršila integriteto, etični kodeks vladnih funkcionarjev in prepoved oziroma omejitve sprejemanja daril v javnem sektorju. Ugotovitve protikorupcijske komisije so zdaj uradno pravnomočne, saj je upravno sodišče tožbo Pivčeve zavrnilo, kar pomeni, da je z nočitvami v izolskem hotelu Marina svojima sinovoma pridobila premoženjsko korist, kasneje pa je v javnosti še lagala. O podrobnostih s predsednikom komisije za preprečevanje korupcije Robertom Šumijem.

Predsednik komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi je pojasnil, kje Aleksandra Pivec ni govorila resnice in je podala neresnično izjavo: "V tem, ko zavajala, kdo je bil v hotelu. To zavajanje pa pomeni kršitev integritete. Od javnih uslužbencev se namreč pričakuje, da govorijo resnico in tako ustvarijo predpogoj za zaupanje. Nihče namreč ne more zaupati osebi, ki ne govori resnice, in to je ključno."

Kot je dodal, so zelo zadovoljni z odločitvijo sodišča, ki je potrdilo pravilnost postopka in njihovih ugotovitev: "Zdaj lahko mirno rečemo, da zavajanje in laži pomenijo kršitev integritete, kar je v nasprotju s tem, kar se pričakuje od javnih uslužbencev. Torej bi morala Pivčeva kot javna funkcionarka govoriti resnico." Ko smo novinarji razkrivali početje Pivčeve, je bil očitek njenih političnih zaveznikov, da smo drobnjakarski, da delamo vihar v kozarcu vode za majhne zneske, veliki kriminal pa gre mimo. Šumi na to odgovarja: "Znesek tukaj ni pomemben, ko sprejmeš nekaj, česar ne smeš, je potem nepomembno, koliko to stane. V tem primeru bi ministrica to uslugo občine morala zavrniti, saj to drugim ni bilo omogočeno, tudi ona bi morala to zavrniti in tu se vse začne in konča."

icon-expand Aleksandra Pivec. FOTO: Bobo

Kaj pa se lahko naši državni sekretarji naučijo iz primera finske premierke, ki je takoj vrnila denar, porabljen za zajtrke, čeprav je bila to pred njo praksa? Kot odgovarja Šumi, predvsem odgovornosti: "Ko se ugotovi neka nepravilnost, se to ne zanika kar počez in da se odločitev organov ne relativizira. Če se nekaj po zakonu ne sme, se to ne sme." Kako hudo pa nas morajo skrbeti rezultati ankete, v kateri več kot polovica vprašanih meni, da se je korupcija v zadnjem letu letu povečala kar 83 odstotkov vprašanih pa meni, da je korupcija v vladi velik ali zelo velik problem? "Gre za percepcijo, na katero je zagotovo vplivala pandemija. Stanje seveda ni najboljše, tudi kulturni nivo sprejemljivosti in nesprejemljivosti korupcije ni najboljši. Poudaril bi še, da je integriteta državnih funkcionarjev ključnega pomena. Še posebej ko gre za funkcionarje, ki vodijo z zgledom."