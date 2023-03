Žnidaršič želi, da bi Plečnikov stadion odkupila država

Zgodba Plečnikovega stadiona v Bežigradu sega v poletje 2007, ko je Joc Pečečnik napovedal, da bo stadion prenovil. "Naš cilj je 12.000 sedežev, od tega bi bilo 3600 pokritih vip sedežev, mogoče bi šli tri do štiri metre stadion poglobiti in bolj racionalno posodobili tribune, ker so zdaj narejene za stojišča," je dejal.

16 let kasneje, po enem pridobljenem in padlem kulturnovarstvenem soglasju ter dveh pridobljenih in padlih okoljevarstvenih soglasjih, je prenova stadiona še zmeraj na čakanju. Še en žebelj v krsto obnove stadiona so zadali tudi lastniki vrtičkov, ki so po trinajstih letih letos iztožili lastništvo nad zemljišči. V zadnjem času pa se vrstijo tudi številni pozivi, naj država stadion odkupi in preuredi v sprehajalni park. Jonas Žnidaršič, poslanec socialnih demokratov, je vladi zato poslal tudi poslansko pobudo.

"Želim si, da bi bilo čim bolj zeleno in prijetno. In da bi se dalo tam lepo dihati, sprehoditi, psa peljati na sprehod. Morda pa tudi kakšen hot dog kupiti," je povedal Žnidaršič. Dodal je, da "seveda upa na ugodno in kratko časovnico," da pa glede tega "ni prevelik optimist".