Znižajte račun za električno energijo

V podjetju Sol Navitas z več kot 15-letno tradicijo smo tukaj za vas, da vam pomagamo na tej poti s celovito podporo, od načrtovanja, postavitve in vzdrževanja vaše sončne elektrarne. Podjetje Sol Navitas je eno največjih, strokovnih in zaupanja vrednih podjetij na področju fotovoltaike v Sloveniji, saj smo na trgu že od leta 2008 in do danes smo postavili že več kot tri tisoč sončnih elektrarn. Naša lastna projektantska ekipa se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami in poglobljenim strokovnim znanjem. Pomagali vam bomo pri izbiri in postavitvi sončne elektrarne, ki bo najbolje ustrezala vašim potrebam in željam. Smo vodilni strokovnjaki na področju velikih sončnih elektrarn, kakor tudi malih samooskrbnih elektrarn, kar vam zagotavlja, da boste prejeli najboljše možne rešitve za trajnostno energijo in optimalni izkoristek vaše sončne elektrarne. Prepričajte se o naših referencah za velike sončne elektrarne in male sončne elektrarne.

Kako do rekordno visokih subvencij? Družba Borzen je razpisala nove subvencije za postavitev sončnih elektrarn in navdušila vse, ki v tem trenutku o njih še razmišljajo, saj tako visokih subvencij na tem področju še ni bilo. Večkrat smo z izračuni že dokazali, da je investicija v sončno elektrarno več kot upravičena, zdaj pa bo ob visokih subvencijah odločitev za investicijo še lažja. Na voljo imamo dve vrsti subvencij: - Subvencije za sistem net meteringa (za vse, ki ste dobili soglasje za postavitev sončne elektrarne v lanskem letu in boste v tem letu sončno elektrarno tudi postavili) znašajo: 50 EUR za 1 kW inštalirane moči za naprave brez baterijskega hranilnika (do 25 % stroškov), 500 EUR za 1 kW inštalirane moči za naprave z baterijskim hranilnikom (do 25 % stroškov). - Subvencije za sistem brez net meteringa (pridobljeno soglasje za postavitev sončne elektrarne od letošnjega leta naprej) znašajo: 250 EUR za 1 kW za individualno samooskrbo brez baterijskega hranilnika (do 25 % stroškov), 675 EUR za 1 kW za individualno samooskrbo z baterijskim hranilnikom (do 40 % stroškov). Razpis je namenjen fizičnim osebam. Prve subvencije iz sistema net meteringa lahko črpate že od 15. aprila in bodo na voljo eno leto, najnovejše subvencije po sistemu brez net meteringa, pa so začele veljati 17. junija. Za vse dodatne informacije pokličite naše svetovalce na SOL NAVITAS, kjer vam bomo z veseljem razložili novosti in vam tudi pomagali pri urejanju subvencij, kakor tudi celotne dokumentacije in same postavitve sončne elektrarne. Še enkrat pa velja poziv za vse, ki že imate pridobljeno soglasje za pridobitev sončnih elektrarn po sistemu net metering, ki je veljal do lanskega leta, da imate časa samo še do konca leta, da postavite sončno elektrarno. Po tem obdobju vam ugodnosti net meteringa ne pripadajo več, zato pohitite z odločitvijo o sončni elektrarni. Pri podjetju Sol navitas vam zagotovimo izvedbo sončne elektrarne že v enem mesecu.

Ali se investicija v sončne elektrarne po novem sistemu še vedno splača? Ne glede na finančne spodbude, ki so v tem trenutku res zgodovinsko visoke, je treba vendarle poudariti, da je investicija v sončne elektrarne več kot smiselna. Za razliko od lanskega ugodnega obračunavanja električne energije po sistemu net metering, pa nova uredba po t. i. mesečnem obračunu pomeni, da bomo dobili neke vrste dobropise za viške električne energije v poletnem času ter da bomo kupovali energijo v zimskem času, ko je pomanjkanje energije. V praksi to pomeni, da se bo letni strošek električne energije zvišal, in sicer tako, da se bo povprečna doba poplačila investicije v sončno elektrarno dvignila za dve leti. Če upoštevamo življenjsko dobo sistemov sončnih elektrarn, ki znaša do 30 let, ugotavljamo, da je takšna investicija še vedno več kot smiselna in se kmalu povrne. Če želite investirati v sončno elektrarno, ne delajte primerjav med starim in novim načinom obračunavanja ali pa ne upajte, da bo trenutno stabilen trg z električno energijo trajal večno. Seveda ob tem vsi pozabljamo na naš prispevek k razogljičenju ter boljšemu okolju v prihodnosti.

Hranilniki – da ali ne? Vsekakor pa moramo razmišljati tudi o hibridnih rešitvah (postavitev sončne elektrarne in hranilnika električne energije), ki so v EU že ustaljena praksa izgradnje. Seveda je investicija dražja, vendar pa nam hibriden sistem podaljša obdobje 100-odstotne samozadostnosti oziroma skrajša zimska obdobja nakupa energije. Izračuni kažejo na vrnitev investicije tudi že v devetih letih. Seveda je to odvisno od vsakega primera posebej. Ob tem nam hranilniki omogočajo toliko več drugih pozitivnih učinkov – podporo v času izpadov električne energije, koriščenje energije v času neugodnih cen na trgu, možnost polnjenja hranilnikov v času negativnih cen energije, nižanje priključnih moči in še veliko več. V kombinaciji s pametnim krmiljenjem porabe energije iz omrežja in napajanjem hranilnika lahko dodatno optimiziramo časovnico porabe energije ter s tem stroškov. Da bi vaša sončna elektrarna dosegla še večjo učinkovitost, vsekakor priporočamo vgradnjo hranilnikov energije. S hranilniki lahko izkoristite do 70 % proizvedene elektrike, kar omogoča: 1. Rezanje konic: izognemo se plačilu presežne porabe energije in povečamo delež samooskrbe. 2. Rezervno napajanje: v primeru izpada elektrike se nujni porabniki v gospodinjstvu napajajo iz baterije. 3. Polnjenje baterije v času nižje tarife: baterija se polni s cenejšo energijo, ko sonce ni na voljo. 4. Energetska stabilnost: manjša odvisnost od nihanja cen na trgu. Nekatera podjetja, ki smo jim postavili hranilnike, so že več kot 70 % samozadostna z električno energijo, kar pomeni znatno znižanje stroškov. Z našo napredno merilno opremo lahko natančno analiziramo vašo porabo in maksimalno zmanjšamo vaše stroške za električno energijo. Vzdrževanje sončne elektrarne za njen najboljši izkoristek Vzdrževanje sončne elektrarne je ključnega pomena za njeno dolgo življenjsko dobo in optimalno delovanje. V podjetju Sol Navitas vam z dolgoletno prisotnostjo na trgu nudimo zanesljivo dolgotrajno podporo pri nadzoru, vzdrževanju in čiščenju sončnih elektrarn. Naši izkušeni strokovnjaki dnevno spremljajo delovanje elektrarn in se ob morebitni napaki odzovejo še isti dan. Letne preglede opravljamo s kakovostno merilno opremo in kamerami za termovizijo, kar zagotavlja nemoteno obratovanje sončne elektrarne, optimalno proizvodnjo električne energije, zmanjšano možnost okvar. Za več informacij o naših storitvah in rešitvah oddajte povpraševanje TUKAJ ali nas kontaktirajte:

SOL NAVITAS, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje , +386 59 223 674, info@sol-navitas.si, Spletna stran