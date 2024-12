Znotraj Jedrske elektrarne Krško z varnostjo ni heca!

Podoba jedrske energije se sicer v zadnjem času spreminja. Če je kar nekaj let, če ne desetletij veljala za nevarno, še banke so se izogibale financiranju novih objektov, se to v zadnjem času spreminja. In če so v Evropi, denimo v Nemčiji doslej jedrske elektrarne zapirali, se zdaj napoveduje gradnja novih.

Med obiskom znotraj območja elektrarne pade v oči, da skoraj ne vidiš ljudi, vsaj na zunanjih površinah. Manj ko je ljudi naokoli, bolje je, pravi inženir Blaž Likovič, ki nas popelje po vseh objektih, ki jih lahko vidimo. Nekateri, kot je glavna nadzorna soba, so za javnost zaprti.

Po nesrečah, kot je bila v Fukušimi na Japonskem, smo še okrepili in nadgradili varnostne ukrepe pa poudari direktor NEK Gorazd Pfeifer.

Ob tem, da je jedrska elektrarna v Krškem, kot opozori Sara Kosirnik z Greenpeace Slovenija, edina v Evropi na potresnem območju, Slovenija pa najmanjša država na svetu z jedrsko elektrarno. Zdaj bi na tem območju imeli dve.

Jedrska energija je najbolj varna

Jedrski strokovnjak Leon Cizelj sicer pravi, da je glede na proizvedeno enoto energije jedrska energija v resnici najbolj varna, približno tako kot sončna energija.

Sava zdaj hladi reaktor, vodo v reki to segreva za dve do tri stopinji, za morebiten nov reaktor samo reka ne bo več dovolj, načrtuje se okoli 200 metrov visok hladilni stolp, ki bo štrlel iz pokrajine in kot pravi župan občine Krško, morda prebivalce trenutno to še najbolj moti.

Sicer, kot pravi, proti še enemu jedrskemu objektu nimajo pomislekov. Zdaj občina dobi okoli 10 milijonov evrov nadomestila za omejeno rabo prostora, če bo tam zrasla še ena jedrska elektrarna, pričakujejo še več, vsaj 20 milijon dodatnih evrov.

Zemljišče, ki je predvideno za gradnjo, je trenutno sicer kmetijsko, na njem pa nepregledni nasadi jablan!

Za visoko radioaktivne jedrske odpadke odlagališča še ni!

Je pa na območju elektrarne skladišče, kjer začasno odlagajo te odpadke, ki bodo nevarni še na deset tisoče let. Prihodnje leto naj bi na Finskem, petsto metrov pod zemljo odprli sploh prvo odlagališče teh odpadkov na svetu. Zato pa v Krškem zdaj nastaja odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Ti odpadki bodo nevarni manj časa, pa vendarle del njih tudi do 300 let.

V energetiki je veliko denarja

Energetika je velik igralec, ni samo pri nas tako, v njej se obrača veliko denarja. V NEK denimo je skoraj 30 zaposlenih bolje plačanih kot predsednik vlade ali države.

Gre seveda za ljudi, ki imajo redka in iskana znanja, ne samo pri nas, ampak tudi širše v Evropi.

Vendarle, kjer se obrača toliko sredstev, je tudi veliko interesov in zato je nujen nadzor javnosti, ko se Slovenija odloča o svoji energetski prihodnosti

