Znova gneča na cestah, ustavi se okoli Ljubljane

Zaradi prazničnih dni in turistov na naših cestah se tudi danes na cestah pojavljajo zastoji. Gneča nastaja predvsem v smeri proti Kopru in meji s Hrvaško.

Promet na primorski avtocesti prti Brezovici se je zaradi prometne nesreče upočasnil že okoli osme ure zjutraj. Čeprav so posledice s cestišča že odstranili, ostaja zastoj, ki sega na zahodni in južni krak ljubljanske obvoznice.

Zaradi posledic ujme je omejen dostop nepooblaščenim osebam na nekatera območja. Točke z omejenim dostopom so:

- na Pavličevem sedlu (za Solčavo in Ljubno),

- na cesti Šentvid-Šoštanj, v Šoštanju pri letališču Lajše (za koroško regijo)

- na cesti Radmirje-Mozirje, v Mozirju pri krožišču (za občine Zgornje Savinjske doline – Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji...),

- na cesti Holmec-Poljana, pri Lokovici (za Mežico),

- na mejnem prehodu Mežica-Reht (za Mežico in Črno na Koroškem).

Vozniki, ne odpravljajte se na pot na ta območja, če niste dogovorjeni s pristojnimi službami ali organizacijami.