Znova gneče in zastoji na cestah in mejnih prehodih

Na cesti Solkan–Plave je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Vranskega proti Šentrupertu (3 kilometre), pred predorom Karavanke proti Avstriji (1,5 kilometra).

Gneče in zastoji so na cestah Seča–Sečovlje in Padna–Dragonja, Lesce–Bled.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Obrežje in Gruškovje.

Najdlje vozniki čakajo na Gruškovju, in sicer je čakalna doba za osebna vozila za vstop v državo med eno in dvema urama.

Že v soboto so zastoji nastajali praktično na vseh avtocestnih krakih, največji zastoj pa je bil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje je pričakovati tudi danes, saj se številni že vračajo z dopustov. Gneča bo tudi na mejnih prehodih. V soboto je bilo treba na večjih mejnih prehodih s Hrvaško za vstop in izstop iz države čakati tudi po dve uri in več.