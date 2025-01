Znova krožijo lažna elektronska sporočila v imenu Policije

Na tovrstnih dopisih so običajno omenjene različne javne ustanove (slovenska policija, tožilstvo, Europol), kot podpisniki pa so lažno navedeni njihovi predstojniki, na primer generalni direktor policije, predstavnik tožilstva, notranja ministrica ipd. V dotičnem primeru (spodaj) je kot podpisnik naveden mag. Damjan Petrič, sicer direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, so pojasnili.