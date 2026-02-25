Profila Gibanja Svoboda in Roberta Goloba spet zaklenjena

Aleksandra Repića, občinstvu na Instagramu znanega pod imenom 'Nepridiprav', so policisti pridržali v torek po vrnitvi iz Dubaja. Ob tem je policija sporočila, da preiskava proti njemu ni bila povezana z izpostavljenim primerom spletnega napada na Instagramov profil Gibanja Svoboda.

Repića namreč sumijo poskusa izsiljevanja novogoriškega odvetnika Sebastjana Kerčmarja za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati vsebine o tem odvetniku. Temu so sledili številni komentarji na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ki so pozivali k izpustitvi vplivneža.

Premier je minuli konec tedna dejal, da so bili tarča kibernetskega napada iz tujine. Neuradno naj bi več kot 2000 lažnih profilov na Instagramu nenadoma začelo slediti profiloma predsednika vlade in njegove stranke. Incident preiskujejo na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Šlo naj bi za bote z iranskimi imeni, brez lastnih objav.