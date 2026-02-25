Naslovnica
Slovenija

Profila Gibanja Svoboda in Roberta Goloba spet zaklenjena

Ljubljana, 25. 02. 2026 09.19 pred 1 uro 1 min branja 203

Avtor:
M.V.
Zaklenjen profil Gibanja Svoboda

Dan po aretaciji spletnega vplivneža Aleksandra Repića sta Instagram profila predsednika vlade Roberta Goloba in Gibanja Svoboda znova zaklenjena. Na Golobovem profilu so bili sprva onemogočeni komentarji, nato pa so profil zaklenili. Po informacijah naših virov v GS znova sumijo, da je šlo za kibernetski napad.

Aleksandra Repića, občinstvu na Instagramu znanega pod imenom 'Nepridiprav', so policisti pridržali v torek po vrnitvi iz Dubaja. Ob tem je policija sporočila, da preiskava proti njemu ni bila povezana z izpostavljenim primerom spletnega napada na Instagramov profil Gibanja Svoboda.

Preberi še Ob prihodu iz Dubaja prijeli vplivneža, njegova partnerka snemala aretacijo

Repića namreč sumijo poskusa izsiljevanja novogoriškega odvetnika Sebastjana Kerčmarja za več tisoč evrov v zameno za to, da preneha objavljati vsebine o tem odvetniku. Temu so sledili številni komentarji na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, ki so pozivali k izpustitvi vplivneža.

Premier je minuli konec tedna dejal, da so bili tarča kibernetskega napada iz tujine. Neuradno naj bi več kot 2000 lažnih profilov na Instagramu nenadoma začelo slediti profiloma predsednika vlade in njegove stranke. Incident preiskujejo na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Šlo naj bi za bote z iranskimi imeni, brez lastnih objav.

Preberi še Kibernetski napad ali upor volivcev pod taktirko domačih spletnih vplivnežev?

Repić je takrat dejal, da ne gre za kibernetski napad, ampak za napad na stranko Svoboda, ker da so ljudje "nezadovoljni z njihovim delom, manipuliranjem, ki ga ravnokar izvajajo na družbenih omrežjih". V enem od komentarjev je zapisal tudi, da so si lažne sledilce lahko tudi sami kupili pred volitvami.

Instagram Robert Golob Gibanje Svoboda

KOMENTARJI203

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bučman
25. 02. 2026 11.58
Najbolj jo je skupil neuradno gospod Žavbi.
Odgovori
0 0
ANTIFA
25. 02. 2026 11.54
To je samo dokaz kako šibki in nemočni do desnukarji. Samo tako naprej, ker nihče pri zdravi pameti si ne želi za premjeja Teumpovo koketo
Odgovori
-3
2 5
janezdollar
25. 02. 2026 11.52
Saj pa se dobro ve kdo se lahko poslužuje takšnih manevrov…SDS sekta…Ampak lahko delajo kar hočejo in jim ne bo uspelo… 😂😂😂
Odgovori
-8
1 9
Bučman
25. 02. 2026 11.57
Simpl,ko pasuljče.
Odgovori
0 0
Kr0ujem
25. 02. 2026 11.58
Haha.od 22.3 se svet v desno vrti.
Odgovori
0 0
Bučman
25. 02. 2026 11.51
Marcela ne damo.
Odgovori
-2
0 2
Julijann
25. 02. 2026 11.50
Še dobro, da jim ni stran na FB noben "napadel" ali " ukradel".
Odgovori
+4
5 1
Morgoth
25. 02. 2026 11.58
Upam, da nisi zdaj dal ideje "žrtvam"😂
Odgovori
0 0
okram123
25. 02. 2026 11.50
Kolkio se zasluzi z neumni komentarji? Ste plačani v rubljih ali forintih?
Odgovori
-1
3 4
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 11.53
mi desni dobimo v forintih :) hahahh, levaki pa v jugoslovnaskih dinarjih menda jih je v murglaj še veliko
Odgovori
+4
5 1
simc167
25. 02. 2026 11.49
Klet zla sekte sds laufa na polno. 🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
-4
2 6
tavbix
25. 02. 2026 11.48
V tej naši politiki me ne bi prav nič presenetilo, če bi se ti "vdori" v profile na koncu izkazali za zrežirane... Igranje vloge žrtve je tudi eden od načinov vplivanja na volilce... Glede na vse laži in podtikanja iz obeh strani, je težko komu karkoli verjeti.
Odgovori
+2
4 2
Petur
25. 02. 2026 11.47
in mednarodne sposobneže kot so ti hekerji zanima kdo naj se izvoli med janšo in golobom....nič ne bo .nikoli več janšarije..
Odgovori
-3
3 6
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 11.48
še vaše ankete slabo kažejo hahahaha
Odgovori
+5
5 0
Bučman
25. 02. 2026 11.48
Vedno Robi in Tina.Hvala ti.
Odgovori
-2
0 2
Julijann
25. 02. 2026 11.45
Pred štirimi leti je dejal, da on ne uporablja družbenih omrežij ( kot to počne JJ) in jih tudi ne bo! Ga je že bog kaznoval, ker se laže.
Odgovori
+5
6 1
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 11.50
Sam sebe je kaznoval, ker si je kupil umetne sledilce samo, da ta stvar nebi prišla v javnost se je priajvil kar sam in prepričal te slovenske kibernetske varnsostnike naj za medije povejo da so umetni sledilci kibernetski napad :) phahah amaterji to je predstava samo za tiste ki jim je penzijo dvignil za dodatni 1% vsi ostali ki so vsaj malo računalniško podkovani pa vejo da je to en navadna predstava
Odgovori
+8
8 0
stoinena
25. 02. 2026 11.44
dokler hodijo ljudje na volitve na trik minimalna plača, ne znajo pa niti prebrati svoje plačilne liste. se jih lahko tako fura. ko se bodo naučili kako se stvari računajo, kaj je podlaga za ddv, za prispevke, za plače, za pokojnine. ne bo takih čarodejev kot je svoboda nikjer več. mesec bo pa svetil samo na nebu.
Odgovori
+5
6 1
okram123
25. 02. 2026 11.44
Ojej koliko SDS tipkovnic.
Odgovori
-5
2 7
Julijann
25. 02. 2026 11.43
Robi si ga naj od žene sposodi. Saj, dejansko je tako njeno " delo" na njegovem profilu.
Odgovori
+4
4 0
Julijann
25. 02. 2026 11.40
Svoboda govora v Svobodi je, ko ne preneseš kritike in zapreš lasten profil.
Odgovori
+6
8 2
lcePower
25. 02. 2026 11.39
Robi a te ni nc sram?
Odgovori
+9
10 1
PIKAPOLONICA1994
25. 02. 2026 11.38
hahah, to pa je katastrofa...uh
Odgovori
+7
7 0
beuchat
25. 02. 2026 11.36
Ko dobi realni odziv je to zloraba racuna... vsaka cast...
Odgovori
+7
8 1
blackwizard
25. 02. 2026 11.33
To je pač lažnivi golobizem, zelo jim gori in ustvarjajo umetne afere
Odgovori
+17
19 2
f06
25. 02. 2026 11.33
Ja, pa ja... to moraš biti pa res ubrisan, da verjameš. Je pa zdravilo: fizične demonstracije. Golob ne razume, da ga ljudje še niso fenestrirali samo zato, ker čakajo volitve in da bo sam izginil, da si ne umažejo rok. Ampak kavelj je v tem, da če trenutna koalicija ne bo močno poražena, lahko, Bog ne daj, pričakujemo tudi pojav ruskega tipa nesreč politikov.
Odgovori
+10
10 0
Misika1967
25. 02. 2026 11.32
Delo sektasev,najbrz so ljubljenca repica nahujskali. Sds z pastirom jj najvecje zlo nikoli vec nebo vladal.
Odgovori
-14
3 17
Morgoth
25. 02. 2026 11.35
Kateri sekti ti pripadaš? Smetiš tu gor vsak dan od 8:00 do 22:00. Totalno brez lajfa🤡
Odgovori
+14
14 0
Bučman
25. 02. 2026 11.35
Narod je odločen gospod Robi in gospod Maljevac še en mandat.
Odgovori
+2
3 1
lcePower
25. 02. 2026 11.39
Po 22.3 te cakajo Begne
Odgovori
+4
4 0
Morgoth
25. 02. 2026 11.42
@IcePower, ti si pa kot vidim Gorenc. Pozdravljen!🙂
Odgovori
+2
2 0
Groucho Marx
25. 02. 2026 11.47
Prva stvar, ki jo bo naredil, bo črtanje božičnic na samurajski pogon.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
