Že tretjič napadli lokal v lasti župana Arsenoviča

Okoli tretje ure zjutraj so neznanci napadli restavracijo Rožmarin, ki je v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Pri tem naj bi bilo uporabljeno eksplozivno sredstvo. Nastala je zgolj premoženjska škoda, nobena oseba ni bila poškodovana, je potrdila policija. Višina škode še ni znana.

Že pred dnevi so sicer napadalci z granitno kocko poškodovali vrata in okno na Gostilni Maribor, prav tako v lasti župana.

Ta se je na napade odzval na novinarski konferenci:"Žalosten sem, da se je kljub odličnemu začetku dela nove ekipe in sodelavcev zgodil že tretji napad na lastnino Galerije Gosposka. Po dveh zlomljenih šipah na Gostilni Maribor in najdeni granitni kocki, ki je priletela skozi eno od teh šip, je to že tretji napad, in to z eksplozivnim sredstvom," je na Trgu generala Maistra povedal Arsenovič.

"Situacija je zelo resna in me zelo žalosti. Ne želim, da bi prišlo do ogrožanja ljudi pri teh nespametnih početjih, ki nimajo v resnici nobenega razloga," je dodal.

Po njegovih ocenah je dogodek politično motiviran: "Red, poštenost in transparentnost uvajamo na mnogih področjih, zato je možno, da je kdo nezadovoljen. Morda se komu zdi, da bi moralo biti kaj zgrajeno prej in dražje ... Ob tem sporočam, da bo tudi zdravstvena postaja Tezno narejena takrat, ko bo to prav in po pravi ceni. Enako velja za stadion in ureditev mestnega jedra,"je zatrdil.

Dejal je tudi, da gre za že tretji politično obarvan incident v zadnjih mesecih v Mariboru in pri tem izpostavil kandidatko za županjo Maribora Lidije Divjak Mirnik, ki so ji neznanci prerezali gume na avtomobilu, na začetku tega meseca pa je bilo razbito steklo na poslanski pisarni Levice v središču Maribora.