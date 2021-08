Spet nas čaka pestro vremensko dogajanje, ponekod bo lahko nevarno

V prihodnjih dneh se bo k nam širil vroč in suh zrak iznad severne Afrike, zato bodo nevihte do vključno sobote tudi v hribih malo verjetne, temperature pa bodo iz dneva v dan za kakšno stopinjo višje. Ob koncu tedna bo v notranjosti Primorske in na vzhodu Slovenije živo srebro lokalno preseglo 35 stopinj Celzija, kar bo, kot vse kaže, marsikje tudi vrhunec letošnjega poletja. Vročina bo predvidoma popustila v prvi polovici prihodnjega tedna, a je ta napoved še zelo nezanesljiva, opozarja.