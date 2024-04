Po temperaturnih rekordih nas čaka preobrat, ponekod bi lahko zapadel sneg

Za nami je še en, za ta letni čas, izjemno topel dan, znova so padali rekordi. V številnih krajih so se temperature znova povzpele do 30 stopinj, ponekod na vzhodnem delu države celo do 32. V Beli krajini, v Metliki, je bil dosedanji aprilski rekord presežen za več kot stopinjo. Ker pa velja april za muhast mesec, nas v torek čaka popoln preobrat: ohladitev, močne padavine, ponekod celo sneg. In kako smo preživeli te nenavadno visoke temperature v tem letnem času? Nekateri s sladoledom v roki, drugi pa na morju ali ob jezerih.