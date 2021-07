Znova povečan promet proti Hrvaški, na meji daljše čakalne dobe

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Vinica, Metlika, Obrežje, Rogatec, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane in Obrežje vozniki za izstop iz države čakajo do ene ure, na Starodu pa uro in pol. Na Dragonji vozniki za vstop v Slovenijo čakajo od ene do dveh ur, na Sečovljah do ene ure.

Povečan promet je tudi proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je nastala kilometrska kolona. Na avstrijski strani predora proti Sloveniji je nastal okoli štirikilometrski zastoj.

Tudi iz Hrvaške danes poročajo o povečanem prometu na vseh cestah proti Jadranski obali in v nasprotni smeri. Zaradi dežja so ceste mokre in spolzke, opozarjajo. Na avtocesti A1 Zagreb–Split–Ploče je povečan promet med cestninskima postajama Lučko in Bosiljevo II v smeri Dubrovnika, poroča hrvaški avtoklub (HAK).

Zaradi vetra je na Jadranski magistrali med Senjem in Karlobagom prepovedan promet za nadstropne avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motorna kolesa, med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno pa tudi za dostavna vozila in tovornjake s ponjavami.

Zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer in orkanske burje danes ne bodo vozili katamarani na relaciji Pulj–Unije–Susak–Mali Lošinj–Silba–Zadar, še poročajo.