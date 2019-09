Znova so se pojavile težave pri koriščenju študentskih bonov

Študenti so se zopet spopadali s težavami pri koriščenju študentskih bonov, kar se je zgodilo že dober teden pred tem. Terminali za koriščenje študentske prehrane namreč niso delovali. Napako so že odpravili, so sporočili s študentske organizacije. Zakaj so se problemi pojavili, še ni znano.

Prejšnji teden so študenti, ki so želeli koristiti subvencionirano prehrano, za nekaj časa ostali brez te možnosti. Na Facebook strani študentske prehrane so zapisali, da je razlog tičal v težavah, ki jih je imelo mobilno omrežje Telekom Slovenije. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi danes so se pojavile težave pri koriščenju študentske prehrane, napako pa so sicer že odpravili. O tem, kakšne možnosti imajo študenti, ki se znajdejo v tej situaciji, smo se pozanimali na študentski organizaciji. Odgovore še čakamo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z letošnjim šolskim letom so v obtoku sicer novi terminali za koriščenje študentske prehrane, postopek pa je malo drugačen kot pred tem. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kako koristiti subvencionirano študentsko prehrano? Študenti, ki šele začenjajo svojo univerzitetno pot, se morajo vpisati v sistem subvencionirane študentske prehrane. Najprej je treba opraviti spletno prijavo, kjer dobiš številko prijavnice in se z njo v roku 90 dni od izpolnitve prijavnice na spletu osebno zglasiš na najbližji točki SŠP. Potrebno je imeti osebni dokument s fotografijo, dokazilo o statusu študenta (indeks ali originalno potrdilo o vpisu) in telefon, ki ga potem uporabljaš za koriščenje bonov. Možna je tudi uporaba brezkontaktne čip kartice, za katero pa je potrebno doplačati 15 evrov. Večina študentov za koriščenje bonov uporablja telefone. FOTO: 24ur.com Za podaljšanje upravičenosti do subvencij za študentsko prehrano pa se mora študent/ka osebno zglasiti na katerikoli točki SŠP, s seboj pa prinesti originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in osebni dokument s fotografijo. Istovestnost gostinec lahko preveri z osebnim dokumentom ali študentsko izkaznico s fotografijo ali indeksom. Na dan lahko v okviru SŠP koristiš dve subvenciji, med koriščenjem ene in druge pa morajo preteči vsaj štiri ure.