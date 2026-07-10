Znova zagorelo, gasilci hitro pogasili, Policija opozarja

Na kraju je posredovalo večje število gasilcev (24) iz PGD Kostanjevica na Krasu, JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Renče–Vogrsko. Požar so hitro lokalizirali in pogasili, nato pa preventivno zalili robove požarišča ter posamezna žarišča, da bi preprečili njegovo ponovno razplamtevanje. Poleg gasilcev in policistov Policijske postaje Nova Gorica so bili na kraju tudi pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske regije, so sporočili s PU Nova Gorica.

Danes, 10. julija ob 9.28, je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policijo obvestil o požaru v naravnem okolju na pobočju Renškega vrha v občini Miren–Kostanjevica. Ugotovili so, da je požar zajel približno 200 kvadratnih metrov podrasti in trave. Materialna škoda ni nastala.

Policija ob tem ponovno opozarja, da je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter napovedanega nadaljevanja takšnih vremenskih razmer povečana nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zato v sredo, 8. julija 2026, na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V času veljave razglasa je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112.

Policija zato ponovno poziva vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij, naj ravnajo odgovorno in previdno. Že majhna nepazljivost, kot je odvržen cigaretni ogorek, nepravilno odlaganje pepela ali iskrenje pri uporabi naprav in strojev, lahko v suhem okolju povzroči hiter razvoj požara, ki lahko ogrozi ljudi, živali, premoženje in naravo. Ob morebitnem nastanku požara v naravnem okolju naj posamezniki, če je to mogoče in pri tem ne ogrožajo svoje varnosti, poskušajo začetni požar pogasiti. O požaru je treba nemudoma obvestiti Regijski center za obveščanje na številko 112 ter posredovati čim bolj natančne podatke o lokaciji požara. V primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje je treba poklicati tudi Policijo na interventno številko 113. Policija še posebej opozarja, da se požari v naravnem okolju zaradi suše, visokih temperatur in vetra lahko zelo hitro širijo, zato je odgovorno ravnanje vsakega posameznika ključnega pomena za preprečevanje nastanka požarov.