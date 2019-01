Znova zaslišali pričo iz telekomunikacijskega področja in Jamnikovo tajnico

Sojenje Milku Noviču se nadaljuje. Znova so zaslišali pričo s telekomunikacijskega področja, Novičev telefon se je namreč v času umora povezal na bazno postajo v bližini. Pričala je tudi tajnica umorjenega Janka Jamnika, ki se sicer slabše spominja dogodkov, a je ponovila, da je bil Jamnik v zadnjem letu pred umorom zaskrbljen, da se je zaprl vase in začel zaklepati pisarno in računalnik.