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Slovenija

ZNP pričakuje javno opravičilo Svetlane Makarovič

Ljubljana, 04. 10. 2026 17.38 pred 47 minutami 2 min branja 43

Avtor:
STA K.H.
Svetlana Makarovič

V Združenju novinarjev in publicistov so ostro obsodili verbalni napad Svetlane Makarovič na novinarko Planet TV ob robu petkove sodne obravnave, ko je Makarovičeva novinarko ob postavljanju vprašanja prekinila in ji dejala, da naj bo tiho, ker da je neumna. ZNP od Svetlane Makarovič pričakuje javno opravičilo.

V petek je potekal narok tožbi, v kateri novinar Jože Možina od umetnice Svetlane Makarovič zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in odškodnino. Po obravnavi je novinarka Planet TV toženi želela zastaviti vprašanje, povezano s svobodo izražanja, Makarovičeva pa jo je prekinila in izrekla omenjene besede.

Dejanje Makarovičeve so obsodili tako v Društvu novinarjev Slovenije kot v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP). Kot so v današnji izjavi zapisali pri ZNP, imajo novinarji pravico postavljati tudi neprijetna vprašanja.

"Sogovornik lahko odgovor zavrne, to pa ne upravičuje osebnega žaljenja in ukazovanja, naj novinar utihne. Osebno poniževanje, zastraševanje in nasilje nad novinarji zaradi njihovega dela odločno zavračamo, ne glede na nazorsko usmeritev novinarja, uredniško politiko njegovega medija ali ugled napadalca. Stanovska solidarnost mora veljati za vse," so poudarili pri ZNP.

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Posebej zaskrbljujoče se jim zdi, da tako ravna uveljavljena kulturnica in politična aktivistka, ki se pri zagovoru lastnega izražanja sklicuje na svobodo govora, novinarki pa na vprašanje odgovori z zahtevo po molku.

"Umetniški ugled nikomur ne daje privilegija poniževati drugih. Svoboda izražanja mora veljati tudi za ljudi, katerih vprašanja ali stališča nam niso všeč," so dodali.

Navedli so še, da v ravnanju Makarovič prepoznavajo nadaljevanje odnosa do novinarskega dela, ki da se je pokazal že 21. januarja 2022 v njenem javnem napadu proti Jožetu Možini.

Ob tem so pri ZNP kritični do poročanja TV Slovenija glede Možinove tožbe v Odmevih 2. oktobra.

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znp svetlana makarovič opravičilo verbalni napad

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KOMENTARJI43

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Evridik
04. 10. 2026 18.32
Tožbe pa opravičila ...tu ne gre za enega človeka , ampak za sistem . Je samo ena od aktivistov skrajne levice , ki na slovenskih tleh skozi več generacij že vse od leta 41 vodi komunistično revolucijo . Okoli leta 90 se je ogromno dogajalo , pa nič spremenilo in tudi ko je "na oblasti" JJ ima vse niti trdno v svojih rokah profitpartizanska udbomafija .
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0 0
Cogo
04. 10. 2026 18.31
haha… opravičilo? od te zadrte komunistke? ni šans.
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0 0
Julijann
04. 10. 2026 18.30
Za osebo, ki je podpisana pod otroškimi zgodbami, se nikakor ne spodobi, da ima take javne utrinke. Novinarka ( pa nima popolnoma nobene vloge iz katerega medija!) , ji je lepo postavila vprašanje in kulturen človek bo nanj lepo kulturno odgovoril. Makarovič pač ni več kulturna delavka, je zgolj politična " kulturnica" levega pola. Žalostno na kakšen nivo se spuščajo tudi ostali kulturniki, ki delajo npr.propagando za 4x proti. Kultura v Sloveniji žal umira!
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0 0
Volodimir Z.
04. 10. 2026 18.30
Malo je živčna
Odgovori
0 0
Bonaventura
04. 10. 2026 18.28
naj prinese potrdilo, da je neprišteva....že od rojstva....pa se ji ne bo treba opravičiti 😁
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+2
3 1
tina se je kur bala
04. 10. 2026 18.27
Navajena iz prejsnjega sistema, da je zatirala vse kar ji ni bilo po volji. Ti casi so minili, samo se ni dojela.
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+1
2 1
Tičfirič
04. 10. 2026 18.26
In ona se ima za kulturnico.Pobrati ji je treba vse priviligirane dodatke!!!
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+3
4 1
zavetnik
04. 10. 2026 18.25
ZNP naj najprej zahteva za opravičilo nova 24 in Tomasevica "Kdo vam laže " potem Možino in njegove pričevalce in pustijo priletno gospo lepo pri miru sploh ko gre na sodišče kakšni novinar si lahko privošči tak zdrs a za novinarje pa ni nobenega kodeksa zakaj niste tako vsiljivi do Janše ko je hodil na sodišče bolj redko premajhen nabiralnik
Odgovori
-1
3 4
DK48
04. 10. 2026 18.25
Lepo in pravilno,da so novinarji stopili na stran svoje kolegice.
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+5
5 0
graf
04. 10. 2026 18.24
Kolikor jo poznam se bo opravičila šele takrat ko bo Sava tekla navzgor proti Gorenjski , prej ne ...
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+5
5 0
zvoneti
04. 10. 2026 18.24
Ha, ha....Svetlana pa kot ponavadi direkt v sredino, čeprav nekulturno in grdo. Planet je pač samo trobilo SDS in čisto nič drugega. Prav želodec se ti obrne ob takem poniževanju gledalcev. Pa saj so jim že vsi, ki so dali kaj na svoje ime dali odpoved, ostali pa jbg, resnica je boleča.
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+0
2 2
G. Papež
04. 10. 2026 18.22
Nekultutrna kouturnica.
Odgovori
+0
4 4
Eksiflajs96
04. 10. 2026 18.21
Vcasih ime kulture, danes pa nakazaju kaj kultura NI.. sramota...
Odgovori
-1
3 4
Čudovita zima
04. 10. 2026 18.20
Kdor se z njo ukvarja je bolj prtegnjen kot ona.
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+4
6 2
jank
04. 10. 2026 18.19
Dol ji visi za ljudi z opraninimi možgani. Prav ima!
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+2
8 6
daiči
04. 10. 2026 18.19
ah djte ne ke se bo ta opravicla. puste jo namer, itak sam se matildo caka.
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+4
5 1
daiči
04. 10. 2026 18.23
to d se tko obnasa me sploh ne mot, ma pac tak obrambn mehanizm do ludi, kaj ces. kr pa me mot je pa to, d je prej sigurn dobivala placo za svobodne kulturnike in zasluge, zdj pa od tega dobiva lepo penzijo. se prav cev zivlene so ji tisti ki so vplaceval in ki vplacujemo u sklad za penzjon placval zivlene.
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0 0
daiči
04. 10. 2026 18.25
neki je verjetn tud svojh knih prodala, sam tizga je blo imho za par sladoledov
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0 0
Dusan Bucer
04. 10. 2026 18.19
In od te gospe naj kaj berem?
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+1
2 1
Prelepa Soča
04. 10. 2026 18.18
Od te 🐂🐄 ne bo opravičila, pojma nima, kaj je to.
Odgovori
+3
5 2
Matejv1983
04. 10. 2026 18.17
in tole se kuje v zvezde in promovira. sramota
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+2
4 2
odpisani zasedli vlado
04. 10. 2026 18.17
Izgnati že emkrat za vselej iz slovenije pa naj tam v svoji srbiji kritizira in pljuva po državljanih kateri si res to zaslužijo ne pa nenehno po slovencih kateri jo za zahvalo vzdržujejo saj nikoli ni prijela za kakršno koli delo čeprav je rojena za čistilko sanitarij.
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+4
5 1
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