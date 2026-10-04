ZNP pričakuje javno opravičilo Svetlane Makarovič

V petek je potekal narok tožbi, v kateri novinar Jože Možina od umetnice Svetlane Makarovič zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in odškodnino. Po obravnavi je novinarka Planet TV toženi želela zastaviti vprašanje, povezano s svobodo izražanja, Makarovičeva pa jo je prekinila in izrekla omenjene besede.

Dejanje Makarovičeve so obsodili tako v Društvu novinarjev Slovenije kot v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP). Kot so v današnji izjavi zapisali pri ZNP, imajo novinarji pravico postavljati tudi neprijetna vprašanja.

"Sogovornik lahko odgovor zavrne, to pa ne upravičuje osebnega žaljenja in ukazovanja, naj novinar utihne. Osebno poniževanje, zastraševanje in nasilje nad novinarji zaradi njihovega dela odločno zavračamo, ne glede na nazorsko usmeritev novinarja, uredniško politiko njegovega medija ali ugled napadalca. Stanovska solidarnost mora veljati za vse," so poudarili pri ZNP.