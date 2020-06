Zobčeva in Teršek še brez zagotovljenih glasov za izvolitev za ustavnega sodnika

Kandidata za ustavnega sodnika Barbara Zobec in Andraž Teršek dan pred javno predstavitvijo še nimata zagotovljenih nujnih 46 poslanskih glasov za izvolitev. Bolje sicer kaže Teršku. Podpirajo ga v SD, LMŠ, Levici in SNS, ki imajo 37 glasov, nekaj glasov mu napovedujejo tudi v DeSUS. V SDS podpirajo Zobčevo, SMC, NSi in SAB pa se še niso izrekle.

Barbara Zobecin Andraž Teršek, ki ju je predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru predlagal v imenovanje za popolnitev mesta na ustavnem sodišču, se bosta v sredo predstavila v predsedniški palači. Noben od njiju nima zagotovljene potrebne večine, a glede na stališča poslanskih skupin je temu bliže Teršek. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je danes ponovil, da je Teršek njihova prva izbira. Po njihovem mnenju je človek, ki je svojo poklicno pot posvetil boju za človekove pravice in svoboščine, predvsem ranljivih skupin. icon-expand Ustavno sodišče-3 FOTO: Dare Čekeliš Po besedah vodje poslanske skupine SD Matjaža Hanane gre za vprašanje, kdo je primeren in kdo ne."Dobro je, da smo lahko tehtali. Glede na preteklo delo in razmišljanje smo se odločili za podporo Teršku,"je dejal Han. Poslanec Levice Miha Kordiš je na vprašanje, zakaj Zobčeva ni primerna, odgovoril z besedami, da za ustavno sodišče ni primeren nihče,"ki navija za katero koli stranko". Po njegovih navedbah je razumljivo, da imajo ustavni sodniki različna politična stališča, nekaj popolnoma drugega pa je, če nekdo govori tako, kot mu narekujejo v konkretni politični stranki. V SMC si želijo večji nabor ženskih kandidatk V SMC bi si želeli večjega nabora ženskih kandidatk, pripravljeni pa so razmisliti tudi v smeri podpore moškemu kandidatu. V DeSUS gotovo ne bodo podprli Zobčeve, o Teršku pa bodo njihovi poslanci glasovali neenotno. Večinsko bodo po Jurševih besedah proti. Zatrdil je še, da pritiskov iz koalicije glede podpore kandidatu ni bilo. Prav tako v SAB po besedah vodje poslanske skupine Maše Kociper zagotovo ne bodo podprli Zobčeve, a tudi drugi kandidat jim ni najbližje. Kako bodo ravnali, se bodo še pogovorili. Dosedanje - po besedah Kociprove tudi nekoliko politično delovanje Zobčeve - jim ne vzbuja upanja, da bi bila ustrezna kandidatka za mesto ustavne sodnice. A tudi pri Teršku gre po ocenah Kociprove za neke vrste politični, pravniški aktivizem."Sprašujemo se, ali je tak način delovanja primeren za ustavno sodišče. Zagotovo si tam želimo umirjeno ekipo, ki bo znala skladno z ustavo odločati o ustavnih vprašanjih," je povedala. Izbira SAB za ustavnega sodnika je bil sicer Branko Korže. Zdajšnji ustavni sodniciDunji Jadek Pensa namreč 14. julija poteče devetletni mandat. Pahor je zato 14. februarja objavil javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču, na katerega je prispelo sedem kandidatur - Andraža Terška, Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana, Janeza Pogorelca in Barbare Zobec. V posvetovanjih s poslanskimi skupinami se je izkazalo, da največ podpore uživata Zobčeva in Teršek. Zobčevo so javno podprli v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. V tej stranki izjav danes niso dajali. Zakon o ustavnem sodišču sicer določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa DZ predlaga tudi druge kandidate. Glasovanje o kandidatu je v DZ tajno.