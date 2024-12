ZZZS: Cena v javnem zdravstvu ne more vključevati ekstra dobička izvajalca

Na ZZZS danes pojasnjujejo, da so ceno oblikovali na podlagi tržne raziskave cen kompozitnih (belih) zalivk v Sloveniji, v katero so vključili javno objavljene tržne (samoplačniške) cene izvajalcev iz vseh regij Slovenije, in sicer 20 zdravstvenih domov in 20 zasebnikov (večina so čisti zasebniki). Kot trdijo, so ugotovili, da cene, ki jih prizna ZZZS, znašajo od 80 do 90 odstotkov povprečne tržne cene pri navedenih izvajalcih. "Pri čemer velja upoštevati, da je v tržne cene vključen tudi dobiček izvajalca."