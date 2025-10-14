Zoisovi nagradi za življenjsko delo Tatjani Avšič Županc in Tomažu Pisanskemu

Odbor se je odločil, da v letu 2025 podeli 15 nagrad. Med njimi sta dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo in štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za pomembne dosežke, Puhova nagrada za življenjsko delo in Puhova nagrada za vrhunske dosežke ter priznanje ambasador znanosti RS. Nagrade in priznanja bodo podelili na slovesnosti 9. novembra, na predvečer prve obeležitve nacionalnega praznika dneva znanosti, v Cankarjevem domu.

Virologinja in specialistka medicinske mikrobiologije z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) Tatjana Avšič Županc prejme Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju medicinske virologije, matematik Tomaž Pisanski s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP) ter Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko pa Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju diskretne matematike.

Dolgoletni raziskovalec v podjetju Krka in profesor na Fakulteti za farmacijo UL Franc Vrečer Puhovo nagrado za življenjsko delo prejme na področju razvoja farmacevtskih izdelkov in tehnoloških procesov v industriji.

Priznanje ambasador znanosti RS si je za prispevek k prepoznavnosti Slovenije na področju kozmologije in astrofizike prislužil kozmolog in fizik Uroš Seljak, ki deluje na Univerzi Kalifornije, Berkeley, in Nacionalnem laboratoriju Lawrence Berkeley.