Zaradi razpihovanja sovraštva v Demokraciji Janković vložil kazensko ovadbo

Vrstijo se prijave in kazenske ovadbe glede rasističnega zapisa v reviji Demokracija. Kazensko ovadbo zoper avtorja zapisa o večvrednosti bele rase in 'odstranitvi plevela' ter odgovornega urednika Demokracije je vložil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Ob tem je poudaril, da tudi sam prihaja iz mešanega zakona in je ponosen na svoje poreklo, obsoja pa kakršno koli nestrpnost, nasilje in sovraštvo.

Iz Mestne občine Ljubljane (MOL) so sporočili, da je na seji Mestnega sveta MOL župan Janković svetnike in svetnice seznanil z "vložitvijo kazenske ovadbe zoper Aleksandra Škorca in Jožeta Biščaka zaradi objave besedila z naslovom ‘Presežki 5’ v tedniku Demokracija dne 3. decembra, saj obstaja sum, da sta oba javno spodbujala in razpihovala sovraštvo do ljudi drugih ras". Kot je še dejal Janković, sta akterja vzpodbujala nasilje in nestrpnost, ki temelji na rasni, verski in etnični pripadnosti, barvi kože, poreklu in premoženjskem stanju.

icon-expand Ljubljanski župan Janković je poudaril, da je ponosen na svoje korenine, in mestne svetnike seznanil z ovadbo zoper revijo Demokracija. FOTO: Bobo

Izpostavil je še, da je tudi sam "čistokrvni mešanec", saj je po mami Slovenec, po očetu pa Srb, in da je ponosen na svoje korenine. Ostro pa obsoja vse oblike nestrpnosti, nasilja in sovraštva. Poudaril je, da je Ljubljana strpno mesto, kjer vsi živijo v sožitju in medsebojnem spoštovanju. "V Ljubljani ni prostora za sovraštvo do drugače mislečih," je sklenil župan. "Na pobudo mestnega svetnika Svetniškega kluba SD Marka Koprivca je nato Mestni svet z 31 glasovi 'za' in osmimi 'proti' sprejel sklep, da se pridruži kazenski ovadbi."

Kot smo že poročali, pa je tudi Policija prijela že več prijav v povezavi z rasističnim zapisom v Demokraciji. O zadevi so obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo in dodali, da nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov v skladu z njihovimi usmeritvami. Kot prvi pa je ovadbo na tožilstvo zoper Škorca in Biščaka podal dr. Boris Vezjak, filozof in avtor bloga, ki kritično spremlja medije.