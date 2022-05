Zoper Arsenoviča zaradi suma kaznivega dejanja na tožilstvo poslali ovadbo

Da so preiskavo županovega incidenta s 13-letnim fantom zaključili in z ustreznim aktom seznanili tožilstvo, pravijo na Policiji, neuradno z ovadbo Saše Arsenoviča zaradi suma lahke telesne poškodbe. Župan je za ovadbo izvedel iz medijev, v postopku pa aktivno sodeluje, pravi, ker si želi, da bi se zadeve čim prej raziskale: "Ponavljam, da v samem dejanju ni bilo očitanega nasilja in da se to nasilje zlorablja v politične namene, sam imam mirno in čisto vest in komaj čakam, da se postopek zaključi ali na tožilstvu ali pa potem na sodišču. "

Zaradi incidenta z mladoletnikom je županu razpadla koalicija v mestnem svetu, skoraj polovica mestnih svetnikov ga je pozvala k odstopu. A sam o tem ne razmišlja :"Ne, niti slučajno, ker nimam za to nobenega razloga. Izvolili so me volivci, delamo dobro, mesto se prebuja. Kot sem že večkrat povedal, imam napake, tako kot vsi ljudje, ampak ne v smislu nasilja."

Na mariborskem tožilstvu so zapisali, da so letos v zvezi z nasilnim ravnanjem funkcionarjev prejeli dve kazenski ovadbi, in sicer zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in kaznivega dejanja groženj. Neuradno tudi ta leti na Arsenoviča.

Zdaj je tožilstvo tisto, ki bo presodilo, ali bo postopek vodilo naprej ali ovadbi zavrglo.