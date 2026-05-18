Zoper interventni zakon danes s podpisi za referendum in vetom

V sindikalnih centralah v interventnem zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo.

Minuli teden so zato zagnali zbiranje podpisov za referendum, ki jih bodo danes popoldne predali DZ. Pred tem so za 14. uro napovedali skupno novinarsko konferenco. Zanimanje za prispevanje podpisov naj bi bilo veliko, zbirati pa so jih pomagali tudi v nevladnih organizacijah in strankah odhajajoče koalicije.

DZ bo moral po vložitvi odločiti o začetku roka za zbiranje 40.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Če bodo poslanci vmes sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma – zakon namreč vključuje davčne določbe –, se bodo sindikati obrnili na ustavno sodišče, so napovedali.

Medtem pa je za danes ob 15. uri sklicana tudi izredna seja državnega sveta o predlogu odložilnega veta na interventni zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi.

Zakon so pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Predpis v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.