Afera Marina: med osumljenimi po novem tudi podjetnik Racman

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Primorske novice potrdili, da so 28. maja vložili razširitev zahteve za preiskavo zoper eno fizično osebo, po informacijah časopisa pa naj bi šlo prav za Racmana.

Po pisanju Primorskih novic je od januarja, ko so preiskovalci in kriminalisti obiskali in zaprli Savna klub Marina , v priporu šest oseb, osumljenih pa je še 12 drugih, temu dolgemu seznamu pa naj bi se pridružil še znani podjetnik Sergej Racman . Racmana, ki naj bi bil v preteklosti poslovno povezan z dvema glavnima osumljenima v zadevi Marina, Mariborčanoma Dejanom Šurbkom in Jožetom Kojcem, slovenska javnost sicer pozna kot nekdanjega lastnika kinematografov Kolosej, pojavljal pa se je še v povezavah okrog Hranilnice Lon, Certe Holdinga, igralnih casinojev v Vrtojbi in drugih.

Nanj naj bi preiskovalci postali pozorni naknadno na podlagi prisluhov. Glede na to, da je verjetno vedel, kaj se dogaja v klubu, naj bi fiktivni posli med njegovimi podjetji in podjetji, ki so upravljala Marino, dokazovali, da je zagotavljal pravno podlago za denarne prilive iz Marine. Racman na junijsko zaslišanje na koprsko sodišče ni prišel, kljub temu pa so zoper njega izdali sklep o uvedbi preiskave.

V zadevi Marina je v priporu šest osumljencev: Mariborčana Šurbek in Kojc, Romuni Marian-Adrian Serban, Aurel Donose in Raj Stoica ter domačinka Vesna Ternovec. Njihove pritožbe na podaljšanje pripora so bile zavrnjene, zato so vložili tudi zahteve za varstvo zakonitosti, še poroča časnik. Osumljeni so tudi taksist, računovodkinja in več nekdanjih klubskih receptork.

Izkoriščali 413 žensk, zaslužili 14 milijonov evrov

Preiskovalci so klub spremljali od leta 2017 in tudi s prikritimi preiskovalni ukrepi ter tajnim delovanjem zbirali gradivo. Ugotovili so, da so osumljeni prek spleta novačili ženske, jih spravili v podrejen položaj in jih prisilili v prostitucijo. Za vstop v klub so morale plačati 70 evrov, dnevno pa so morale biti na razpolago 12 ur.