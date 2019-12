Zoper Šiška tiralice še niso izdali, sodišče je odredilo zgolj prisilni privod

Mariborsko sodišče je predsednika gibanja Zedinjena Slovenija in vodjo štajerske varde Andreja Šiška zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve marca obsodilo na osem mesecev zapora . Kot smo že poročali, je večino kazni odslužil s priporom, iz katerega ga je sodišče do pravnomočnosti sodbe izpustilo po izreku sodbe. Šiško in njegova zagovornica sta bila tedaj prepričana, da mu preostanka kazni ne bo treba odslužiti, a je v začetku decembra sodišče izdalo poziv, da se mora Šiško vendarle zglasiti v zaporu.

Ta je sicer nato oddal prošnjo za preložitev prestajanja kazni, ki pa jo je sodišče zavrglo. S tem je sklep, da mora v zapor, sredi meseca postal pravnomočen. "Sklep je bil 10. decembra 2019 pravilno vročen po zakonu o splošnem upravnem postopku in postal pravnomočen 14. decembra 2019. Ker obsojenec kazni vse do 18. decembra ni nastopil, je sodišče še istega dne zanj odredilo prisilni privod," so nam danes pojasnili na mariborskem okrožnem sodišču in dodali, da ne držijo navedbe, da je policija za Šiškom razpisala tiralico, o čemer smo poročali minuli konec tedna."Tiralica zoper obsojenega ni bila izdana in bo izdana le v kolikor bodo zanjo izpolnjeni vsi pogoji, ki so predvideni v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Tudi odredba za privedbo še ni bila izvršena."

Navkljub očitnemu izogibanju prestajanja zaporne kazni pa je Šišku že v soboto v bran stopila sopredsednica gibanja Zedinjena SlovenijaAnica Bidar. Ta je povedala, da je Šiško dejansko ves čas dosegljiv. "Danes je bil na terenu na južni meji, sicer pa je ves čas nekje v bližini doma."