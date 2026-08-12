Zoper Smodeja tudi obtožnica zaradi goljufije

Kmalu po izbruhu afere Fotopub avgusta 2022 so ljubljanski kriminalisti pojasnili, da je poleg preiskave kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti v teku tudi preiskava, povezana z ugotavljanjem nenamenske porabe javnih sredstev. Na katera sredstva se nanašajo sumi, po pisanju časnika ni znano. Znano pa je, da je Fotopub od ministrstva za kulturo med letoma 2018 in 2021 prejel dobrih 52.000 evrov za projekt Festivalpub in pred tem leta 2015 še 2200 evrov.

Kot poroča časnik Delo, mu obtožnega predloga še niso vročili. Obtožni predlog je bil vložen zaradi domnevnega oškodovanja javnih sredstev, na okrožnem sodišču pa se je medtem že začel ločen proces.

Po pisanju Dela je znano tudi, da je Smodej izvedel projekt s področja uprizoritvenih umetnosti, ki ga je prijavil na razpis Mestne občine Ljubljana (Mol), vendar leta 2022 ni oddal končnega poročila. Na Molu so nato izdali zahtevek za vrnitev 4000 evrov iz sofinanciranja, a pošte ni prevzel.

Glede na to, da so se v času afere Fotopub pojavila tudi pričevanja domnevno oškodovanih oseb, ki so sodelovale s Fotopubom, ni jasno, na katera oškodovanja se nanašata oba suma obeh kaznivih dejanj goljufije. Prav tako ni znano, kakšna škoda je nastala v obeh goljufijah in kdo jo je utrpel, poroča časnik.

Policija je ovadbo zoper obe domnevni goljufiji vložila decembra 2023 na ljubljansko okrožno tožilstvo.

Proti Smodeju že teče ločen postopek na okrožnem sodišču v Ljubljani. Tudi to je imelo težave z vročanjem obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Tožilstvo in obramba naj bi se o tem izrekala na nadaljevanju predobravnavnega naroka, ki je bil določen za prihodnji torek.

Smodej je sicer po izbruhu afere Fotopub, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji. Glede očitanih dejanj pa se je zavil v molk.