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Slovenija

Zoper Smodeja tudi obtožnica zaradi goljufije

Ljubljana, 12. 08. 2026 13.30 pred 13 urami 2 min branja 44

Avtor:
A.K. STA
Fotopub

Ljubljansko okrajno sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga zoper Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.

Kot poroča časnik Delo, mu obtožnega predloga še niso vročili. Obtožni predlog je bil vložen zaradi domnevnega oškodovanja javnih sredstev, na okrožnem sodišču pa se je medtem že začel ločen proces.

Kmalu po izbruhu afere Fotopub avgusta 2022 so ljubljanski kriminalisti pojasnili, da je poleg preiskave kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti v teku tudi preiskava, povezana z ugotavljanjem nenamenske porabe javnih sredstev. Na katera sredstva se nanašajo sumi, po pisanju časnika ni znano. Znano pa je, da je Fotopub od ministrstva za kulturo med letoma 2018 in 2021 prejel dobrih 52.000 evrov za projekt Festivalpub in pred tem leta 2015 še 2200 evrov.

Fotopub
Fotopub
FOTO: Bobo

Po pisanju Dela je znano tudi, da je Smodej izvedel projekt s področja uprizoritvenih umetnosti, ki ga je prijavil na razpis Mestne občine Ljubljana (Mol), vendar leta 2022 ni oddal končnega poročila. Na Molu so nato izdali zahtevek za vrnitev 4000 evrov iz sofinanciranja, a pošte ni prevzel.

Glede na to, da so se v času afere Fotopub pojavila tudi pričevanja domnevno oškodovanih oseb, ki so sodelovale s Fotopubom, ni jasno, na katera oškodovanja se nanašata oba suma obeh kaznivih dejanj goljufije. Prav tako ni znano, kakšna škoda je nastala v obeh goljufijah in kdo jo je utrpel, poroča časnik.

Policija je ovadbo zoper obe domnevni goljufiji vložila decembra 2023 na ljubljansko okrožno tožilstvo.

Proti Smodeju že teče ločen postopek na okrožnem sodišču v Ljubljani. Tudi to je imelo težave z vročanjem obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Tožilstvo in obramba naj bi se o tem izrekala na nadaljevanju predobravnavnega naroka, ki je bil določen za prihodnji torek.

Smodej je sicer po izbruhu afere Fotopub, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji. Glede očitanih dejanj pa se je zavil v molk.

smodej goljufija

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KOMENTARJI44

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odpisani zasedli vlado
12. 08. 2026 21.14
Samodej je tesen kolega copatarja stevanovića kateri je obiskoval ta klub in sodeloval pri posilstvih deklet.Ker je sedaj predsednik DZ se seveda sproti vse pometa pod prag.Sramota kam brede slovenija pod tako skorumpirano vlado.
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
12. 08. 2026 18.35
Tipična uzurpacija pravne države!
Odgovori
-1
0 1
Bella Ciao1
12. 08. 2026 17.07
Farški pedofili pa pod zaščito diletantske desnice
Odgovori
+0
4 4
kekyooo
12. 08. 2026 17.15
aha dokler so tvoji je torej dovoljeno. jao kaj vse nosi zemlja
Odgovori
-2
1 3
vednokontra
12. 08. 2026 16.50
Arka, Levičarsko posploševanje in minimilaziranje. Zlorabo otrok je cerkev in papež obsodila in krivce poiskala in sankcijonirala. Levica, ne kljukec ali vrečka dejanj nista obsodila ali se ogradila od smodeja, samo grozila sta z odvetniki. Poleg tega verniki v cerki nimajo odnosa z razlagateljem, ampak z vero, naukom in bogom, kar brezbožneži nočete in ne morete razumeti.
Odgovori
-1
3 4
vednokontra
12. 08. 2026 14.43
Kljukec in vrečka z svojo falango so se redno družili v prostorih Fotopaba, kot na ministrstvu, zato je bizarno minimalizirati njihovo prijateljstvo in povezanost. Ali so bili pri rabotah povezani, pa bodo ugotovili organi pregona, če ne bo kaj pozabljeno v predalu.
Odgovori
+18
23 5
JApajaDAja
12. 08. 2026 14.53
kako se dekadenci reče po slo....fotopub?
Odgovori
+7
10 3
ArkaMast
12. 08. 2026 14.57
To je tako, kot bi obiskovalca maše v cerkvi obtožil zlorabe otrok, ki se dogajajo v RKC. Čist isto.
Odgovori
-5
6 11
ArkaMast
12. 08. 2026 15.39
Dekadenca ali RKC
Odgovori
-3
2 5
JApajaDAja
12. 08. 2026 16.23
čist isto-kot pišeš...na obeh lokacijah....
Odgovori
0 0
vednokontra
12. 08. 2026 14.41
Pajo, Na Slovenskem portalu komentiraj v Slovenščini, doma pa kar hoćeš.
Odgovori
+7
10 3
Darko32
12. 08. 2026 14.35
Takšnih je pri nas preveč. Vsi neki direktorji zavodov in ne vem kaj še vse. V ozadju pa v bistvu samo mešanje megle in nič drugo. Pa naj bodo levi ali desni.
Odgovori
+9
11 2
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 16.25
Ti pa za male pare darko kot inžinir delaš pri Akrapoviću, kakšno je to izkoriščenje?
Odgovori
-1
0 1
PetindvajsetUR
12. 08. 2026 14.32
Duši, dolg bos čičal, ha?
Odgovori
+11
11 0
Sanchez Robi
12. 08. 2026 14.24
Dušan vse bo vredu .Kmalu pride Robi v pristan.
Odgovori
+1
8 7
poper00
12. 08. 2026 14.33
Zakaj Robi?Prej bo skupaj z JJ žajfo pobiral.
Odgovori
-7
5 12
ArkaMast
12. 08. 2026 14.21
Smodeja in Rupnika skupaj, v isto celico. Lahko izdelujeta mozaik in lahko se priklepata na radiator.
Odgovori
+12
16 4
Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 17.09
👍😂
Odgovori
+1
1 0
Castrum
12. 08. 2026 14.21
Vsi zdravorazumni upamo, da bo sodišče postopek izpeljalo hitro
Odgovori
+14
15 1
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 14.18
Kje si ti spoky-patogen: 101 nick iz keudra, na kakšnem desničarskem medijskem portalu ala siolnet, domovina, noratv ali info360.....
Odgovori
-9
4 13
Pajo_36
12. 08. 2026 14.22
Hahahaha, dobra ! Patogen je Samantha Jones za SDS. Ne premore to kritike vseh, ne gre. Poslije Tita, Janša. Kot večina SDSovcvev starih od 70 naprej.
Odgovori
-10
3 13
ArkaMast
12. 08. 2026 14.18
Anže Logar je od politikov najbližje aferi FotoPub, preko Mitje Čandra.
Odgovori
-2
8 10
ptuj.si
12. 08. 2026 14.19
Imaš še člane Levica.
Odgovori
+7
9 2
ArkaMast
12. 08. 2026 14.22
Nič ne vem o tem. Edino da je bil Luka dve leti prej na neki raztavi tam. Ampak to ga ne moremo kriviti. Tudi mene so že slikali v cerkvi, pa nisem nikoli zlorabil otrok.
Odgovori
-7
5 12
PetindvajsetUR
12. 08. 2026 14.30
Čandra faliranga ṣ̌ahista?
Odgovori
-1
1 2
Pajo_36
12. 08. 2026 14.17
Če JJ ne dviogne pošte, veliki osamosvojitelj in ne vem kaj še vse, zakaj bi jo jaz? Če jo PV ne, zakaj še jaz ne bi mutil? Ta desni so sploh sami velikih ust enega domoljublja, pa kako bo naš vnuk pel slovenske pesmi pa ne vem kaj še vse, a sami najbolj radi goljufajo SVOJO državo, večina telih velepodjetnikov, kar so v resnici sam nesposobni potentneži, podkupljeni s strani desnice, so mega nesposobni. Za seboj sveeda vlačijo socialistično navado, da je 40 let treba delat, kot leta 1990, vse isto, če se kaj spremeni, ne znajo. Jih poznam cel kup takih... Pa glavni uvozniki tuje delovne sile, ker so jih še domači nab..na k...
Odgovori
-8
4 12
ptuj.si
12. 08. 2026 14.15
Zakaj ni tiralice in ga ne pripeljejo v Slovenijo?
Odgovori
+12
12 0
Smuuki
12. 08. 2026 14.30
Ker je naš seveda. Lahko se kaj zagovori i potunka še druge. 😀😀😀🙂
Odgovori
+14
14 0
JApajaDAja
12. 08. 2026 14.55
brez "lahko"....:-)
Odgovori
+2
3 1
prfox
12. 08. 2026 14.09
Okrožno državno tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo zoper varnostnika Vahidina Mehmedovića, ki sta ga zaradi nasilništva ovadila Uroš in Simon Jernejc. Tožilstvo je po preučitvi policijskega poročila ocenilo, da ni podan utemeljen sum, da je Mehmedović storil očitano kaznivo dejanje. Odvetnik Klemen Golob pa se je na zavrženje kazenske ovadbe odzval sarkastično z besedami, da sta Uroš in Simon Jernejc očitno lažnivca, ki sta se sama poškodovala, poroča Domovina.
Odgovori
+7
9 2
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 14.07
Čimprej naj ga zaprejo, da bodo desnuharjy utišani!
Odgovori
-5
5 10
Vakalunga
12. 08. 2026 14.02
Na posnetku je prikazana vsa Slovenska KULTURA )) SRAMOTA takoj bi morali to ministrstvo za perverzijo UKINIT..Posnetkov pa ne boste objavili objavili tako kot BURLESKE MUSARCE v Tunelu NE..Pa bi morali narod ima pravico vedeti kakšna je kultura in kakšno predsednico imajo..
Odgovori
+18
21 3
Vakalunga
12. 08. 2026 14.03
In potem NAROD mora rediti še 20 000 samo zaposlenih v tej KULTURI perverzije..
Odgovori
+11
13 2
zmerni pesimist
12. 08. 2026 14.02
Kaj pa tiralica
Odgovori
+6
6 0
Levcekk
12. 08. 2026 14.01
To že,ampak sankcij ne bo,ker je skorumpirana politika,država in druzba.
Odgovori
+6
6 0
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