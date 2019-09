Zoper sodnika Radonjića predlagan disciplinski postopek

Radonjić je v sodbi Noviču izpostavil pritiske, ki naj bi jih bil deležen med sojenjem, prihajali pa da so kar iz vrhov pravosodja. Pogačnik je takrat dejal, da bo počakal in se šele po izdani pisni sodbi odločil o morebitnih ukrepih zoper sodnika.

81. člen Zakona o sodniški službi, ki ga je po Pogačnikovem mnenju med sojenjem kršil Radonjić, govori o tem, da se sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom ali sodnim redom, ali neredno opravljal sodniško službo, lahko izreče disciplinska sankcija, še piše Večer.

Pogačnik Radovnjiću očita neizpolnitev ali neupravičeno odklonitev izvršitve sodniške dolžnosti, vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, in neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje.

Etična komisija: Radonjić je kršil sodniški kodeks

Sodni svet se je do trditev o pritiskih opredelil že prej in ugotovil, da so brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja. Njegove besede pa je na svoji seji obravnavala tudi komisija za etiko in integriteto pri sodnem svetu in ocenila, da je bilo ravnanje sodnika v nasprotju s kodeksom sodniške etike.