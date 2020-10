Delegacija Državnega sveta brez mask: 'Fotografije so v javnost prišle pomotoma'

Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije z delovnega obiska delegacije Državnega sveta v Porabju, na katerih so posameznice in posamezniki, med njimi tudi predsednik Alojz Kovšca, brez zaščitnih mask. Iz državnega sveta so se opravičili, in dejali, da so fotografije v javnost prišle pomotoma. Dodali so še, da na Madžarskem nošenje zaščitnih mask ni bilo obvezno in da so se zadrževali v krajih brez doslej zabeleženih okužb s koronavirusom.

icon-expand FOTO: Državni svet icon-chevron-left icon-chevron-right Na družbenih omrežjih so se kmalu po delovnem obisku delegacije Državnega sveta v Porabju, 16. oktobra pojavile številne kritike, saj posamezniki in posameznice na njih niso nosili zaščitnih mask. Iz državnega sveta poudarjajo, da se je na delovnem obisku pri porabskih Slovencih v Monoštru uporabljalo zaščitne maske in razkuževalo roke skladno s priporočili NIJZ, četudi, na Madžarskem nošenje zaščitnih mask ni bilo obvezno. "Prav tako smo se zadrževali v krajih brez doslej zabeleženih okužb s covid-19," so zapisali. Fotografije so nastale v Hiši jabolk, na njih pa udeleženci, kot pojasnjujejo iz državnega sveta, zaradi avtentičnosti predstavitev dejavnosti sortirnice sadja in izobraževanj za lokalne kmete, niso nosili mask. Dodali so, da so se slikali zgolj za spominski album in da fotografije niso bile namenjene objavi."Žal je pri tem prišlo do neljube napake s strani uradnega fotografa Državnega sveta Milana Skledarja in njegove STV, ki jih je pomotoma in brez soglasja Državnega sveta objavil na družbenih omrežjih," pojasnjujejo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na fotografijah je brez maske tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ki je sicer že večkrat kritiziral ljudi, ker niso nosili mask. "Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije bi moral uvesti regresne zahtevke proti vsem tistim, ki so z namernim ravnanjem v nasprotju z javno objavljenimi navodili NIJZ in oblasti povzročili okužbo sebe ali drugih oseb s Covid-19. Krivci plačati stroške zdravljenja,"je med drugim zapisal na Twitter. Kot poudarjajo na državnem svetu, je velik zagovornik preventivnih ukrepov, bil je tudi prvi med tistimi, ki so si naložili aplikacijo #OstaniZdrav. Poleg tega na družbenih omrežjih promovira spoštovanje ukrepov za zaščito in omejevanje. Ostra kritika in zaskrbljenost javnosti sta prav zato na mestu, se strinjajo tudi iz državnega sveta, a dodajajo, da je kljub temu "milo rečeno pretirana". "Burne odzive in kritike javnosti sprejemamo z obžalovanjem in iskrenim opravičilom ter upamo, da bo pojasnilo razjasnilo dane okoliščine," so še zapisali. icon-expand