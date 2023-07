Zoran Janković: Gradbeni projekti tečejo po načrtih

Gradbeni projekti v Ljubljani po oceni župana Zorana Jankovića potekajo po načrtih. Na območju osrednje železniške in avtobusne postaje je v teku ali se obeta prenova številnih cest, med njimi tudi prenova najbolj načetega dela Zaloške ceste. "Bo še kar gneča," je dejal ljubljanski župan. Prenovo Vilharjeve proti Dunajski cesti bodo medtem nadaljevali ta mesec. Tudi gradnja kompleksa Ilirija poteka kot načrtovano, končan bo predvidoma decembra. Proti vročini pa se po njegovih besedah borijo z dodatnimi drevesi, uredili so tudi novo naravno plažo ob Savi

Dela na Vilharjevi cesti med Železno cesto in Situlo se zaključuje, še ta mesec bodo nadaljevali s posegi na odseku do Dunajske ceste. Prenova infrastrukture na Vilharjevi cesti je predpogoj, da lahko država nadaljuje s svojimi posegi na sami železniški postaji. "Država bi rada začela še letos prenavljati železniško progo nad Dunajsko cesto, zato potekajo pogovori, ali upamo progo zapreti v celoti za štiri dni oziroma en teden ali ne in če da, kdaj," je pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković.

icon-expand Zoran Janković FOTO: Bobo

V sklopu ostalih investicij, povezanih s temeljito prenovo območja osrednje železniške in avtobusne postaje, Janković pričakuje, da bodo ponudbe za prenovo Linharte ceste med križiščem z Dunajsko cesto in krožiščem Žale dobili konec tega meseca in nato izbrali izvajalca. "Tako da bi s širitvijo začeli v avgustu," je napovedal. Omenil je še, da je v sklopu prenove Šmartinske ceste potreben dogovor s Petrolom o umiku bencinske črpalke na stiku s Savsko cesto, saj bo tam nastalo krožišče. Po Jankovićevih besedah naj bi investitor Mendota Invest v lasti madžarske bančne skupine OTP, ki bo financiral komercialni del ureditve območja osrednje železniške postaje, gradbeno dovoljenje za dve stolpnici pridobil še letos in začel z gradnjo objekta na Vilharjevi cesti, kjer že poteka pilotiranje terena. V sklopu investicijskega urejanja območja bodo do marca 2025 izselili vse stanovalce na levi strani Masarykove ceste pred podvozom pri Orto baru. Ti se bodo preselili v stanovanjsko sosesko, ki nastaja ob Šmartinski cesti. Stanovanja je občina kupila od investitorja Kostaka. Ob Masarykovi cesti pa občina v prihodnosti predvideva gradnjo stanovanj za občinski stanovanjski sklad.

Občina ob tem čaka še na odgovor, kaj bo naredila država z nesojeno lokacijo za sodno palačo ob Masarykovi cesti, ali bo "torej ta projekt nadaljevala ali ga prodala Slovenskim železnicam". Tudi gradnja bazena Ilirija poteka po terminskem planu. Delavci trenutno gradijo stene ogrevalnega bazena, predvidoma konec meseca pa bodo betonirali ploščo za osrednji olimpijski bazen. "Teče dobro in konec tega meseca bodo že postavljali železne nosilce za streho," je dejal Janković. Ob tem je napovedal, da bodo v petek v mestni hiši potekala pogajanja z interesenti za gradnjo novega športno-rekreativnega kompleksa v Vevčah. Občina namreč maja zaradi previsokih ponudb javnega naročila ni oddala. V Ljubljani imajo sicer trenutno samo na cestah približno 70 gradbišč. Tako med drugim skupaj z Darsom prenavljajo nadvoz Dunajske ceste nad severno obvoznico, izvoz iz BTC na avtocesto in izvoz iz obvoznice na Tržaško cesto, poleg tega pa še Hruševsko cesto. Letos načrtujejo tudi prenovo najbolj načetega dela Zaloške ceste. "Bo še kar gneča," je dejal. 'Praktično ni več ceste, ki ne bi dobila novih dreves' Na novinarsko vprašanje o odstranitvi divjega kostanja pri Drami, zaradi katerega se v javnosti zadnje čase sprožajo vprašanja o smiselnosti njegovega podrtja, je ljubljanski župan odgovoril, da ga je treba podreti in nasaditi nova drevesa, saj meni, da je treba spoštovati projekt studia Bevk Perović arhitekti. "Da nekdo reče, naj se gradi okrog kostanja, pove, da nima odnosa niti do kulture niti do razvoja drevesa," je še povedal. Janković je poudaril, da se na občini proti vročini borijo z dodatnimi drevesi. "Praktično ni več ceste, ki ne bi dobila novih dreves," je dejal. V Ljubljani je sicer 75 odstotkov površin zelenih, vsak prebivalec pa ima 546 kvadratnih metrov zelenih površin, je dodal. V mestu je na voljo tudi 57 brezplačnih pitnikov.

icon-expand Vroče točke FOTO: prostoRož