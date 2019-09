Zoran Janković: Jaz sem najbolj oškodovan

Finančni tok družine Janković Glavni vir premoženja Zorana Jankovića predstavlja vračanje dolga ljubljanskemu županu iz žepa družinskega podjetja Electe. V nadzorovanem obdobju je milijon in pol prejel od podjetja Electa, okoli 580 tisoč evrov od Electa naložbe in 280 tisoč evrov od KLM. Pa ponavljajoči vzorec, po katerem je Janković leta 2010 in 2011 večkrat dosegel limit na osebnem računu, nato pa prejel nakazilo Electe ali KLM. In naprej: prek veriženja Grep - Baza Dante - KLM- Zoran Janković isti dan prav Janković na račun prejme 40 tisočakov. V drugem primeru je preko iste verige prejel 100 tisoč evrov. "Gre za izrazito sistemsko korupcijsko tveganje in sum kršitve zakona o integriteti."

Ugotovitve protikorupcijske komisije, za katere je kljub potrditvi vrhovnega sodišča pred mesecem dni kazalo, da bodo ostale brez epiloga.



Potem pa - kaplja čez rob. Potrjena poenostavljena prisilka Electe Holding pomeni, da ga skoraj ni Slovenca ,ki se ne bi spraševal, kako je to mogoče? Z današnjim dnem se to sprašujejo tudi kriminalisti, še pred njimi poslanci. V podobnem časovnem okviru kot KPK nad Zoranom Jankovićem so davčni inšpektorji bdeli nad njegovim najmlajšim sinom Juretom Jankovićem. 300 tisočakov je imel uradno razpoložljivega denarja, porabil pa 2.300.000 evrov, med drugim 180 tisoč za najem jahte, 140 tisoč za nakup terenca, za sedem novih stanovanj je dal več kot milijon. Toliko si je izposodil v Srbiji brez prijave finančni upravi (Furs) ali carini. Da bi se izognil rubežu, je prebivališče prijavil v skladišču v Slovenskih Konjicah. Medtem pa lani spomladi mineva že več kot pol leta od prve potrjene poenostavljene prisilke podjetij sinov Janković. Electa Inženiring je dosegla 90-odstotni odpis dolgov, med 16 milijoni so bila tudi podjetja v delni državni lasti. Letos julija gre v poenostavljeno prisilko še Electa Naložbe, tokrat 95-odstotni odpis, med upniki pa tudi avstrijska slaba banka Heta in Furs. Več kot 6-milijonske terjatve Fursa niso vključili, češ da bo odločba zagotovo razveljavljena. Podobno v zadnji prisilki v Electi Holding, kjer 342 tisočakov dolga Fursu zaradi sodbe vrhovnega sodišča podjetje ne vključi med terjatve. Je pa tu nov dolg Heti. Med več kot šestimi odpisanimi milijoni pa ni terjatve Zoranja Jankovića - več kot milijon je zavarovan s poslovnim deležem v Inženiringu in Naložbah. Jan Bec je bil tisti, ki je preko svojih šestih podjetij odkupoval terjatev za terjatvijo. V vseh treh poenostavljenih prisilkah je zapravil več kot 18 milijonov.