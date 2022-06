"Prepričan sem samo v to, da bomo imeli zelo negotovo jesen in začetek prihodnjega leta," tako turbulentne razmere na trgu energentov opisuje ekonomist Matej Lahovnik. Skrb vzbujajoči so že zadnji dnevi, saj so se količine dobavljenega plina na evropskem trgu nekoliko zmanjšale, zato nekatere države po Evropi že zaostrujejo razmere. Bomo morali tudi pri nas ukrepati? Je v skladiščih dovolj plina? Ljubljanski župan zagotavlja: plin bo, vendar me skrbi, po kakšni ceni.

Po visokih položnicah in protestnih srečanjih nas letošnjo zimo očitno čaka nova skrb: bo plina sploh dovolj? "Trenutno v Sloveniji ni bojazni, da ne bi imeli dovolj plina za oskrbo slovenskih odjemalcev," pravi direktorica Agencije za energijo Duška Godina. PREBERI ŠE Agencija o dobavi plina: Ni razloga za aktivacijo izrednega načrta A v zadnjem tednu so se količine plina na evropskem trgu nekoliko zmanjšale, kar se pozna v še višjih tržnih cenah plina. Na agenciji pa so vseeno optimistični: "Lahko pričakujemo, da bo do 1. novembra dosežena 80-odstotna napolnjenost skladišč, kot je zahteva od EU. Zato v Sloveniji zaenkrat ni razloga za razglasitev katere koli stopnje krize, a pripravljeni smo na vse." Medtem pa so v Nemčiji zaradi motnje pri oskrbi s plinom že sprožili drugo krizno stopnjo. Sprijazniti se moramo, da obdobja nizkih cen energije ne bo več, pravijo na agenciji. "Zato je nujno potrebno prenehati s tako potratnim ravnanjem z energijo," dodaja Godina. icon-expand Zemeljski plin FOTO: Profimedia "Plin bo zagotovljen, konec koncev je tudi katarski emir povedal, da plin bo. Mene bolj skrbi cena plina," pa odgovarja župan Ljubljane Zoran Janković. Bodo pa v prestolnici zato povečali uporabo: "Biomase, sežigalnice, solarne energije, tako da bo plina samo še 40 odstotkov," še pravi Janković. "Ker smo odvisni od tujine in lahko pričakujemo precejšnje podražitve, še posebej, če bi Rusija ustavila dobave Evropi, kajti utekočinjen plin je precej dražji kot pa zemeljski plin, ki prihaja po plinovodu iz Rusije," pojasnjuje Matej Lahovnik z Ekonomske fakultete v Ljubljani. Zato, še doda, mora vlada nemudoma usmeriti pozornost tudi na težave z dobavo in ceno plina. Da pozimi ne bo prepozno.