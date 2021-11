Zoran Janković v oddaji Ena na Ena: Štiri osebe grenijo življenje meni in moji družini

Zoran Janković, župan z enim najdaljših stažev v Sloveniji, bo v oddaji Ena na Ena spregovoril tako o naslednjih lokalnih volitvah in vrnitvi v državno politiko kot tudi o življenju njegovih sinov, ki so večkrat razburili javnost. Po daljši medijski odsotnosti se je oglasil po sredinih nasilnih protestih, ko je policija posredovala dva tedna zapored, nazadnje s solzivcem. Tedaj je dejal, da to ni Ljubljana in da si mesto tega ne zasluži. Za mesto, na čelu katerega je od leta 2006, pravi, da je najlepše na svetu.

Oddaja bo na sporedu danes ob 13. uri, ogledate si jo lahko na POP TV in Voyo. Zoran Janković in Uroš Slak sta se dotaknila tudi njegove politične opredeljenosti, načrtov glede potencialne vnovične županske kandidature ter tudi odnosa z nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom. icon-expand Zoran Jankovic FOTO: Aljoša Kravanja