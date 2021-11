Janković v oddaji Ena na Ena: Štiri osebe grenijo življenje meni in moji družini

Zoran Janković, župan z enim najdaljših stažev v Sloveniji, bo v oddaji Ena na Ena spregovoril tako o naslednjih lokalnih volitvah in vrnitvi v državno politiko kot tudi o življenju svojih sinov, ki sta večkrat razburila javnost. Po daljši medijski odsotnosti se je oglasil po sredinih nasilnih protestih, ko je Policija posredovala dva tedna zapored, nazadnje s solzivcem. Tedaj je dejal, da to ni Ljubljana in da si mesto tega ne zasluži. Za mesto, na čelu katerega je od leta 2006, pravi, da je najlepše na svetu.

V oddaji Ena na Ena je 68-letni župan Ljubljane Zoran Janković povedal, da je zmotno prepričanje, da ves čas svojega delovanja hodi po robu zakona."To pravijo tisti, ki jih motijo moji dosežki. Delujem tako, da je vse videti, kot da sem na meji, a vsako zadevo preverim, vedno poslušam mnenje svojih sodelavcev, brez njihovega mnenja se nič ne zgodi," je razložil. Leta 2006 je bil Janković s skoraj 63 odstotno podporo Ljubljančanov izvoljen za župana glavnega mesta. A kot pravi sam, mu že nekaj časa za petami sledijo štiri osebe, ki mu grenijo življenje in življenje njegovih domačih. "Govorim o Klemenčiču, ki je vodil KPK, Urošu Grošlju iz Fursa, tožilki Blanki Žgajnar in o Tihomirju Žgavcu iz NPU." Kot je še povedal je bil sam vedno prisoten na sodišču, ostale pa so le še tri nerešene zadeve, za katerimi naj bi prav tako stale omenjene štiri osebe. Preganjale naj bi ga zato, ker naj ne bi prodal delnic Mercatorja, katerega predsednik je bil do novembra 2005. Prav tako te štiri osebe krivi za šestmesečno prisluškovanje.

Primer s farmacevtko Pogovor sta napeljala tudi na primer s farmacevtko. Janković naj bi zlorabil javni položaj v zameno za spolne usluge. Takrat ga je rešilo mnenje sodnice Mojce Kocjančič, žene ministra LDS Aleša Zalarja, ki je zagovarjala stališče, da prisluhi, ki so stari več kot dve leti, zastarajo."To je potegnil moj odvetnik iz sodbe ustavnega sodišča, ki je prvič ugodilo in odločilo v prid gospoda Franca Kanglerja. Na podlagi tistega primera, se je to uporabilo tudi pri meni," svoj primer pojasnjuje župan. Med pogovorom je bil strog tudi do tožilke Blanke Žgajnar: "Kaj pa, če je neodgovorna pri svojem delu? Če to dela v mojo korist, bi bil vesel, da tega sploh ne dela," je komentiral.

Župan je v glavnem mestu deležen velike podpore s strani ljudi, ki pravijo, da tudi, če si Janković vzame provizijo, Ljubljana raste, spet drugi pa pravijo, da napredek ne more upravičiti tega, da si vzema provizijo. Kot je povedal sam nikoli ne jemlje provizije. "Nikoli ne boste našli nekoga, ki je rekel tukaj sem dal en evro in vzel miljonske zneske," je še dodal. Ranko Mimović, nekdanji direktor KPL je pred nekaj leti policiji povedal, da je moral KPL od vsakega posla, ki ga je sklenil z Jankovićem dati 10 odstotkov provizije, po njo pa da je hodil njegov sin Jure Janković. Gost je to dejanje zanikal in dejal, da je Mimovića videl dvakrat v življenju. "Govori pa se, da je imel obisk policije v zaporu, kjer so mu ponudili nižjo kazen, če namoči Zorana Jankovića. Govori se tudi, da so ga ostali zaporniki nato pretepli." Življenje županovih sinov Voditelj oddaje Uroš Slak je pogovor nadaljeval k bolj intimnim temam, saj je župan, kot pravi sam, tudi velik družinski človek. Ima dva sinova, vnuka in dve vnukinji, do katerih goji posebno ljubezen. Svojim sinovom je v času, ko je bil še direktor Mercatorja omogočil, da njihovo podjetje Electa sodeluje tudi z Mercatorjem. Sam sicer za sinova pravi, da sta izjemni osebnosti. "V Sloveniji ne boste našli take družine, v kateri so otroci toliko pretrpeli in še trpijo zaradi svojega očeta," še pravi in doda, da so jih afere še bolj zbližale. Povedal je tudi, da je v osmih letih, ko je vodil Mercator, Electa naredila pet poslov, od tega tri trgovine na svojih zemljiščih. "Vrednost teh petih poslov, pa je bila manj kot en promil investicij Mercatorja."

A kot pravi Slak sta bila sinova pod drobnogledom javnosti zaradi lastnih poslov in ne zaradi svojega očeta. Jure Janković med leti 2006 in 2010 ni prijavil 56.000 evrov prihodkov, zapravil pa je dva milijona tristo tisoč evrov. Župan je zagovarjal svojega sina s tem, da je Jure takrat dobil posojilo milijon evrov, ki ga sicer ni prijavil carini. "Moja dva sinova sta, če sta delala napake, za njih tudi plačala." Politična opredeljenost Janković je v nadaljevanju pogovora sebe opredelil kot levičarja. Kot pravi je to postal zaradi odnosa do Ljubljančanov in sodelavcev. A do tega je bil Slak kritičen, saj mu številni očitajo, da je v nagovorih ljudstva res levičar, a da je v funkciji župana kapitalist. Spregovorila sta tudi o stranki SDS, katere Jankovič ne podpira zaradi treh razlogov: "Gospod Čenač, ki mora skrbeti za evropska sredstva, poskuša Ljubljani odvzeti že odobrenih 14 milijonov evrov za kolesarske steze. Med 72 odobrenimi projekti je to edini projekt, ki ga še ni podpisal. Kar je še huje je to, da SDS poskuša ustaviti evropski projekt čistilnih naprav in kanalizacijo po Ljubljani. Tako daleč so šli, da so razveljavili pravnomočno dovoljenje." Dodal je, da v tem primeru po njegovem mnenju delujejo proti prebivalcem Ljubljane. Ali Jankovića mika kandidatura na naslednjih volitvah? "Odgovor je ne. So me vabili, ampak ne. Podprl bom opozicijo, ki bo po mojem mnenju zmagala na volitvah. Janez Janša je povzročil proteste, a odgovor na to je, da Ljubljana ne potrebuje ograj. Jaz sem podpornik opozicije, koga bom volil pa še ne vem." Tudi glede županske kandidature še ni prepričan. Kot je povedal, bi, če bi bile volitve to nedeljo, kandidiral. "Kaj bo čez eno leto ne vem, imam dober odnos s sodelavci in občani, ponosen sem na njih," je še razložil.

