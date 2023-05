Zoran Stančič na mesto svetovalca predsednice za evropske zadeve

60-letni Stančič je bil vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji v obdobju 2016 do 2020, od leta 2021 pa je opravljal delo posebnega svetovalca na generalnem direktoratu za informacijsko družbo v Evropski komisiji.

V Evropski komisiji je sicer delal od leta 2004, kjer je najprej zasedel mesto namestnika generalnega direktorja za raziskave in inovacije, nato postal namestnik generalnega direktorja za informacijsko družbo in medije pri Evropski komisiji.

Stančič, doktorand tehničnih znanosti, je svojo izobrazbo pridobil na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, je razvidno iz objave na spletni strani Evropske pravne fakultete. Njegova prva zaposlitev je bilo mesto mladega raziskovalca. Kasneje je postal raziskovalec in profesor na slovenskih in številnih tujih univerzah, vodja inštituta na ZRC SAZU, zatem pa tudi namestnik direktorja ZRC SAZU, od oktobra 2000 do oktobra 2004 pa je bil državni sekretar za znanost na ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.