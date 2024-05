'Želimo si EU, ki bo ohranila svojo dušo'

Letos se na evropske volitve prvič podaja zunajparlamentarna stranka Resni.ca, ki je nastala v času pandemije koronavirusa in odločno zavračala cepljenje, nošnjo mask in druge zaščitne ukrepe. Nagovarjala naj bi tiste, ki ne verjamejo več v politiko in so siti lažnih delitev ter korupcije. Njen predsednik Zoran Stevanović pravi, da je to stranka tistih, ki imajo dovolj vsiljevanja tujih agend, tistih, ki želijo biti neuvrščeni v tujih diplomatskih in vojaških sporih, ter tistih, ki si želijo tradicionalnih družinskih vrednot, birokratskega in gospodarskega patriotizma. Njihov slogan je "najprej Slovenija".