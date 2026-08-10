Zoran Stevanović še vedno želi v Moskvo

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je manj kot teden dni po izvolitvi na položaj napovedal obisk Moskve, te ideje še ni opustil. V današnji objavi na spletni strani stranke Resnica tako lahko znova preberemo, da namerava tja odpotovati takoj po prejemu vabila. "Pot do miru ne vodi skozi vojno, zato se je treba pogovarjati z obema stranema – Rusijo in Ukrajino – ter si prizadevati za dosego mirovnega sporazuma," so še zapisali ter dodali odziv z ruskega zunanjega ministrstva, da je poskus obnovitve dialoga "znak dobre presoje".

To so besede Jurija Pilipsona, direktorja Druge evropske direkcije ruskega zunanjega ministrstva. Stevanovićeve načrte je v nedeljo komentiral za rusko tiskovno agencijo Tass, potem ko sta predsednika obeh parlamentov – slovenskega in ruskega – prvič po štirih letih izmenjala sporočila, kar naj bi se zgodilo na pobudo Ljubljane.

Pilipson sicer ne pričakuje, da bi Stevanović v bližnji prihodnosti odpotoval v Moskvo, saj organizacija srečanja med voditelji najvišjih zakonodajnih teles zahteva "vsebinski dnevni red in resnično možnost ponovne vzpostavitve dvostranskih medparlamentarnih stikov, ki so jih Slovenci prekinili". Omenil je še, da oblikovanje slovenske zunanje politike spada v pristojnost vlade, pri čemer pa niti premier Janez Janša niti zunanji minister Tone Kajzer ne delita Stevanovićeve naklonjenosti pogovorom z Rusijo. "Zato ne smemo gojiti posebnih iluzij o hitri obnovi normalnih odnosov z Ljubljano," je zaključil ruski diplomat.