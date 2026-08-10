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Slovenija

Zoran Stevanović še vedno želi v Moskvo

Ljubljana, 10. 08. 2026 13.30 pred 48 minutami 3 min branja 145

Avtor:
D.L.
Zoran Stevanović

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović še vedno vztraja, da bo odpotoval v Moskvo, takoj ko prejme uradno vabilo. Poleg tega je prekinil štiriletni molk med parlamentoma in si z ruskim kolegom izmenjal sporočila, kar naj bi se zgodilo na pobudo Ljubljane.

Zoran Stevanović, predsednik DZ
Zoran Stevanović, predsednik DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki je manj kot teden dni po izvolitvi na položaj napovedal obisk Moskve, te ideje še ni opustil. V današnji objavi na spletni strani stranke Resnica tako lahko znova preberemo, da namerava tja odpotovati takoj po prejemu vabila. "Pot do miru ne vodi skozi vojno, zato se je treba pogovarjati z obema stranema – Rusijo in Ukrajino – ter si prizadevati za dosego mirovnega sporazuma," so še zapisali ter dodali odziv z ruskega zunanjega ministrstva, da je poskus obnovitve dialoga "znak dobre presoje".

To so besede Jurija Pilipsona, direktorja Druge evropske direkcije ruskega zunanjega ministrstva. Stevanovićeve načrte je v nedeljo komentiral za rusko tiskovno agencijo Tass, potem ko sta predsednika obeh parlamentov – slovenskega in ruskega – prvič po štirih letih izmenjala sporočila, kar naj bi se zgodilo na pobudo Ljubljane.

Pilipson sicer ne pričakuje, da bi Stevanović v bližnji prihodnosti odpotoval v Moskvo, saj organizacija srečanja med voditelji najvišjih zakonodajnih teles zahteva "vsebinski dnevni red in resnično možnost ponovne vzpostavitve dvostranskih medparlamentarnih stikov, ki so jih Slovenci prekinili". Omenil je še, da oblikovanje slovenske zunanje politike spada v pristojnost vlade, pri čemer pa niti premier Janez Janša niti zunanji minister Tone Kajzer ne delita Stevanovićeve naklonjenosti pogovorom z Rusijo. "Zato ne smemo gojiti posebnih iluzij o hitri obnovi normalnih odnosov z Ljubljano," je zaključil ruski diplomat.

Odzivi

V SD opozarjajo, da Stevanovićev obisk v Moskvi, če se bo zgodil, ne bo zasebna pot niti zasebna politična odločitev. "Predsednik državnega zbora v tujini predstavlja eno najvišjih institucij Republike Slovenije, njegov obisk pa ima tudi jasno zunanjepolitično sporočilo," so poudarili ter dodali, da pričakujejo jasno stališče predsednika vlade Janše in zunanjega ministrstva. Zahtevajo tudi odgovor na vprašanja, ali je takšen obisk v tem trenutku v skladu z zunanjepolitičnimi interesi Slovenije ter ali je bil usklajen z vlado in zunanjim ministrstvom.

Iz Gibanja Svoboda so medtem na našo prošnjo za odziv odgovorili na kratko: "Konkretne zadeve ne poznamo dovolj podrobno, da bi jo komentirali, kot smo že večkrat povedali, pa podpiramo vsako iniciativo, ki vodi do miru."

Precej bolj ostri so v Levici. "Naše stališče poznate: sramota je, da drugo najpomembnejšo funkcijo v državi zastopa človek, kot je Zoran Stevanović," je v komentarju zapisal sokoordinator stranke Luka Mesec. Ob tem se sprašuje, v čigavem interesu dela kot predsednik DZ: v interesu Republike Slovenije ali koga drugega? 

Kako usklajena je slovenska zunanja politika ter kakšna sporočila s tem pošiljamo partnerjem v Evropi in Natu? Prošnjo za odziv smo poslali tako zunajemu ministrstvu kot predstavnikom parlamentarnih strank. Odgovore bomo objavili, ko jih dobimo.

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KOMENTARJI145

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Grosemist
10. 08. 2026 16.13
kok ste smešni simpatizerji SDS sekte. Leta 2021 bi ga utopili v čajni žlički. Danes ga zagovarjate kot da je JJ nr.2
Odgovori
+3
3 0
Buci in Bobo
10. 08. 2026 16.18
Človeka najbolj ubiješ, če ga zasmehuješ.
Odgovori
0 0
zibertmi
10. 08. 2026 16.13
in koliko glasov bo dal pravoslavcem.ši... je dal 5
Odgovori
+1
2 1
Buci in Bobo
10. 08. 2026 16.12
To je prav, da se gre v Moskvo, ne pa da Moskva k nam pošilja vohune.
Odgovori
-1
1 2
barjan?ek1
10. 08. 2026 16.11
Pojdi nihče ti ne brani in tudi nobene velike škode ne bo če se ne vrneš
Odgovori
+2
3 1
Prototip
10. 08. 2026 16.18
Tudi če se ne vrne,,,boš pa dobil Ruske rakete,po zaslugi bruseljskih birokratov in ursule.....
Odgovori
0 0
Colgate
10. 08. 2026 16.10
Stevo, častim ti enosmerno karto
Odgovori
+2
4 2
Mclaren
10. 08. 2026 16.10
Kaj nas obremenjujete s to lažnico???
Odgovori
-1
1 2
St. Gallen
10. 08. 2026 16.08
Nova linija Stevofon
Odgovori
+4
4 0
Buci in Bobo
10. 08. 2026 16.02
To boji najverjetneje šli v Moskvo v paketu.
Odgovori
+1
2 1
niktalop
10. 08. 2026 16.02
Zoran Stevanović še vedno želi v Moskvo in naj tam tudi ostane za vedno.
Odgovori
+5
7 2
St. Gallen
10. 08. 2026 16.01
Odlicna ideja, pohitite pred zimo
Odgovori
+2
5 3
Bozjidar
10. 08. 2026 15.53
Na gre na svoje stroske,pa ram ostane😡
Odgovori
+3
7 4
Žmavc
10. 08. 2026 15.58
Ti boš imel bore kaj od tega.
Odgovori
-2
1 3
gongash
10. 08. 2026 15.49
Kar ste izvolili to imate. Iq sobne temperature
Odgovori
+8
10 2
Kameleon Kiddo
10. 08. 2026 15.49
Končno malo diplomacije brez navodil iz Bruslja – človek si je drznil celo govoriti z drugo stranjo, kakšen škandal za svete varuhe evropske vrline. Slado i ledar že pripravja španski škorenj
Odgovori
+0
4 4
anatomija
10. 08. 2026 15.46
Kar naj gre v Moskvo in nato mu preprečimo vrnitev v Slovenijo zaradi izdaje
Odgovori
+8
11 3
Lion91
10. 08. 2026 15.52
Vrniti se mora, saj ga je desni politični prostor tako dobro sprejel. Se bo že našel kakšen izgovor zakja je moral v Moskvo in bodo volilci pomirjeni.
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+4
4 0
Žmavc
10. 08. 2026 15.59
Izdaje česa?
Odgovori
-3
2 5
IndigoGirl
10. 08. 2026 15.45
Ha, on v Rusijo, predsednici pa očitajo, da je v avtu bila Rusinja, sicer državljanka Republike Slovenije, in to priročno pozabijo povedati.
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+15
15 0
Lenart Čaubi
10. 08. 2026 15.44
Türka in Milkota naj vzame zraven mogoče dobita še kako diplomo.
Odgovori
+2
5 3
Žmavc
10. 08. 2026 15.44
Levi sekti bi se bolj dopadlo, če bi organiziral parado ponosa.
Odgovori
-7
1 8
jank
10. 08. 2026 15.50
Saj to to je parada ponosa bebavih. Se jo udeležuješ.
Odgovori
+1
5 4
Žmavc
10. 08. 2026 16.00
Ne. Nisi razumel napisanega. Nič hudega. Ni prvič.
Odgovori
-3
1 4
Grosemist
10. 08. 2026 16.09
z gorenakom na čelu
Odgovori
+2
3 1
fizelj2
10. 08. 2026 15.44
Ta ne spada u parlament..naj gre u Moskvo in tam ostane.. pa Putlerju fejst rt polize.
Odgovori
-1
1 2
Obi-van-Kenobi
10. 08. 2026 15.44
Samo gasa za Moskvo, tam so nasi prijatelji
Odgovori
+1
3 2
anatomija
10. 08. 2026 15.47
Tvoji morda . Prijatelji Slovencev pa ne
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-1
3 4
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