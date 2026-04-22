Zoran Stevanović z nikotinsko vrečko v parlamentu razburil javnost

Trend uporabe nikotinskih vrečk, tako imenovanih fug, ki so slovenski trg tobačnih izdelkov preplavile pred dobrimi tremi leti, zaskrbljujoče narašča. Sploh med mladimi.

Tudi na mariborski Srednji elektro-računalniški šoli opažajo, da čedalje manj dijakov kadi klasične cigarete, a pogosto na račun novih nikotinskih izdelkov.

"Pravzaprav teh fug ne moremo niti kontrolirati, zaradi tega ker se pač uporabljajo v ustih. Na razrednih urah se seveda pogovarjajo o škodljivosti teh izdelkov, ki so po vsej verjetnosti tudi škodljivejši kot klasičen tobak," se zaveda ravnateljica SERŠ Maribor Irena Srša Žnidarič.

Temu prikimavajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). "Okrog 13 do 14 odstotkov dijakov drugih letnikov srednjih šol uporablja te fuge," to s statističnim podatkom podkrepi predstojnik območne enote Ljubljana NIJZ dr. Tomaž Čakš, dr. med., spec.

Kot ugotavljajo, pa po njih posegajo celo že otroci prve triade osnovne šole. In kakšen zgled ob tem daje novoizvoljeni predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki si je nikotinsko vrečko namestil kar v parlamentu? "Jaz s tem nimam težav, jaz sem že večkrat priznal, da je to edina moja odvisnost, na katero pač nisem ponosen. Ne gre za čisto nič prepovedanega," je komentiral.

Na NIJZ pa medtem še svarijo: dolgoročna uporaba nikotinskih vrečk poleg zasvojenosti prinaša celo vrsto škodljivih posledic, med drugim tudi poškodbe sluznice, bolezni dlesni oziroma ustne votline in rakava obolenja.