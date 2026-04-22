Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zoran Stevanović z nikotinsko vrečko v parlamentu razburil javnost

Ljubljana, 22. 04. 2026 20.02 pred 2 urama 2 min branja 27

Avtor:
Tina Švajger
Nikotinske vrečke

Novi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović naj bi tudi v parlamentu uporabljal nikotinske vrečke. Kakšen zgled daje s tem? Uporaba tako imenovanih fug med mladimi strmo narašča, strokovnjaki pa opozarjajo, da povzroča zasvojenost in zvišuje tveganje za vrsto bolezni, tudi rakava obolenja.

Trend uporabe nikotinskih vrečk, tako imenovanih fug, ki so slovenski trg tobačnih izdelkov preplavile pred dobrimi tremi leti, zaskrbljujoče narašča. Sploh med mladimi.

Tudi na mariborski Srednji elektro-računalniški šoli opažajo, da čedalje manj dijakov kadi klasične cigarete, a pogosto na račun novih nikotinskih izdelkov.

"Pravzaprav teh fug ne moremo niti kontrolirati, zaradi tega ker se pač uporabljajo v ustih. Na razrednih urah se seveda pogovarjajo o škodljivosti teh izdelkov, ki so po vsej verjetnosti tudi škodljivejši kot klasičen tobak," se zaveda ravnateljica SERŠ Maribor Irena Srša Žnidarič.

Temu prikimavajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). "Okrog 13 do 14 odstotkov dijakov drugih letnikov srednjih šol uporablja te fuge," to s statističnim podatkom podkrepi predstojnik območne enote Ljubljana NIJZ dr. Tomaž Čakš, dr. med., spec.

Kot ugotavljajo, pa po njih posegajo celo že otroci prve triade osnovne šole. In kakšen zgled ob tem daje novoizvoljeni predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki si je nikotinsko vrečko namestil kar v parlamentu? "Jaz s tem nimam težav, jaz sem že večkrat priznal, da je to edina moja odvisnost, na katero pač nisem ponosen. Ne gre za čisto nič prepovedanega," je komentiral.

Na NIJZ pa medtem še svarijo: dolgoročna uporaba nikotinskih vrečk poleg zasvojenosti prinaša celo vrsto škodljivih posledic, med drugim tudi poškodbe sluznice, bolezni dlesni oziroma ustne votline in rakava obolenja.

nikotinske vrečke Zoran Stevanović javno zdravje NIJZ zasvojenost

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
22. 04. 2026 21.59
Ponosen sem, da sem volil lažni.co
Odgovori
0 0
BroNo1
22. 04. 2026 21.59
Nehite no odkrivat toplo vodo?!
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
22. 04. 2026 21.57
Brko se je rad ponosno pohvalil, da ga poha.
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
22. 04. 2026 21.55
lol levosučniki so postali tako delikat da jih še ovivavnje v vato ne reši več. zakaj se ne odselite v gozdove daleč stran od civilizacije če vas vse moti XD... vaše vladanje je dosti bolj škodljivo za narod kot kakšne vrečice ali pa križci in krožci
Odgovori
+0
1 1
Port__CN
22. 04. 2026 21.53
IN NASA SLUZASTA PD POTRDI ZA SESTAVO VLADE izgleda da je od istih .
Odgovori
+1
2 1
Oknaj 4
22. 04. 2026 21.52
Dajte se že zresnit ; ko je levica predlagala legalizacijo konoplje je bilo predstavljeno kot nekaj normalnega skoraj potrebnega sedaj se pa spodtikate ob nikotinske fuge . Zresnite se !!
Odgovori
+1
3 2
BrezPitt
22. 04. 2026 21.57
Ja neka stranka pa normalizira pitje alkota v OŠ.
Odgovori
0 0
ReAnDa
22. 04. 2026 21.51
Nekateri kriteriji za politika: - na maturi SLJ 5, MAT 5 in TJA 5 - 0,0 tako alkohola kot drog - zlata priznanja iz logike
Odgovori
+1
1 0
Port__CN
22. 04. 2026 21.50
Če napišeš, da je seljacina te brišejo PA kaj vi mislite kdo je sposoben nosit tobak v parlament navaden prostak .
Odgovori
+1
2 1
mr.poper
22. 04. 2026 21.44
Seljačina demontiral bo državni zbor in delal bedarije kot na policiji ,uzakonil kajenje v zaprtih prostorih kot na njihovem selu .ETO VAM SELJAKA seljaki , želeli ste ga pa ga imejte
Odgovori
+3
5 2
Soko33
22. 04. 2026 21.41
važno da golob nebo PM
Odgovori
-1
1 2
dule07
22. 04. 2026 21.37
kaj pa janšev podmladek? Sneeg, sneeeeg.
Odgovori
+3
7 4
Gašper15
22. 04. 2026 21.42
Prej Luka Mesec k pa podmladek sds
Odgovori
+1
5 4
Tundra Fox
22. 04. 2026 21.31
A je to res vredno članka v novicah ?
Odgovori
-1
2 3
Barikus
22. 04. 2026 21.31
To ni nič...ne dovolit Stevotu rumovih kroglic ker postane nasilen in žaljiv kod da bi šmarnico pil !!!
Odgovori
+5
5 0
Gašper15
22. 04. 2026 21.31
Ko pa Luka Mesec ma beli nosk ga pa ne vidite 🤣🤣
Odgovori
-1
5 6
Nikoliveclevo
22. 04. 2026 21.27
Kaj vse boste se nasli za blatit predsednika drzavnega zbora nasmrkani in napohani levaki.
Odgovori
+1
7 6
BrezPitt
22. 04. 2026 21.52
Dokazano so nasmrkani le podmladek desnuharjev.
Odgovori
+2
2 0
Kumul
22. 04. 2026 21.22
Takoj je treba uvesti testiranje na psihoaktivne substance za vse javne uslužbence posebej izbrance ljudstva in periodično testiranje odplak iz parlamenta.
Odgovori
+10
10 0
iziizi
22. 04. 2026 21.13
kakšna čudno nevmestna dajte posnet ko se drogirajo snifajo koko
Odgovori
+1
2 1
periot22
22. 04. 2026 21.05
Nijz vi ste zadnji ki lahko dirigirate ljudem!!!!!!!!!
Odgovori
+5
6 1
Resnico ti povem
22. 04. 2026 20.51
Nihče v parlamentu, ne sme ne kadit, ne pit alkohola, kaj šele biti pod kakšno drogo! Kaj pa dela med svojimi domačimi 4 stenami, pa nas ne zanima!
Odgovori
+5
7 2
mali.mato
22. 04. 2026 20.48
Ste že smešni s temi poskusi diskreditacije. Dajte raje predlog, da se vsi poslanci mesečno testirajo na prisotnost psihoaktivnih snovi! To je bolj škodljivo kot neka fuga!
Odgovori
+17
19 2
Givmi5
22. 04. 2026 20.52
Takoj sem za!
Odgovori
+7
7 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669