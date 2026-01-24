Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Stevanović in Resni.ca v lovu za volivci, ki se jim je 'zagnusila politika'

Kranj, 24. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 47

Avtor:
Mirko Vorkapić Anže Božič
Zoran Stevanović

Predvolilno serijo intervjujev z vodjami političnih strank začenjamo s predsednikom stranke Resni.ca Zoranom Stevanovićem. Nekdanji policist in podjetnik pravi, da bo stranka zajemala glasove iz velikega bazena neopredeljenih volivcev, ki so razočarani nad levo-desno politiko. "Zadaj nimamo nobenih struktur in centrov moči, za sabo nimamo nobenih stricev iz ozadja in samo tako lahko ohranjamo svojo neodvisnost," trdi.

V pogovoru je Zoran Stevanović še razkril, koliko znaša njegova strankarska plača, zakaj z Janezom Janšo ne bo šel v koalicijo ter komentiral obtožbe, da stranko podpirajo obrazi iz kriminalnega podzemlja. Kakšna pa je resnica o njegovi preteklosti, ki je zaznamovana z nekaterimi incidenti v času službovanja v policiji? Ali sodeluje pri razpečevanju proruske propagande? Kako bi rešil ukrajinski konflikt ter kakšna je prihodnost Slovenije v EU in Nato? Se res posipa s pepelom zaradi objave, ki je sledila napadu na voznika avtobusa LPP in je vsebovala lažne navedbe? Več v današnji oddaji 24UR.

Predsednik stranke Resni.ca je odgovarjal tudi na naših 10 hitrih vprašanj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Zoran Stevanović resni.ca volitve parlament volitve 2026

Lahko rubež socialnih pomoči povzroči porast stisk in kaznivih dejanj?

Ima lažni policist z letališča družinske povezave z vodstvom Policije?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Borec21
24. 01. 2026 08.34
Nov obraz nova katastrofa
Odgovori
0 0
jank
24. 01. 2026 08.33
Ob takem vodju stranke kot je ta Stefanović, ni mogoče pričakovati nič pametnega. Gre za neotesanega agresivca. O vsebini pa nima smisla govoriti. Npr. zavzema se za suverenost države, v kateri na bi bile državne meje zares meje. Na vprašanje, ali je proti Shengenu, pa je dejal, da ne, ker da je za odprtost meja. Pa to ni edina, kar letijo mu iz ust, ker hitreje govori kot misli.
Odgovori
+0
2 2
Bolfenk2
24. 01. 2026 08.31
Nižji davki za delavca in podjetnika, več Slovenije manj EU, manj denarja za Nato, podpora nuklearki, vzor mu je predsednik Fico, omejitve za ilegalne migrante, socialna podpora samo za slovenske državljane... Moraš biti nor, če take politike ne podpiraš. Upam pa da Resnica vsaj en mandat ostane v opoziciji. Le tako ji bo narasla podpora. Isto steategijo je imel AfD v Nemčiji in danes so tam prva politična sila.
Odgovori
+1
2 1
Kratki
24. 01. 2026 08.32
Ker bivši policist(po svoji krivdi!!!!)govori resnico🤣🤣eni ste res naivni.
Odgovori
-2
0 2
Tima123
24. 01. 2026 08.31
Frajer se je pohvalil, da je dobil obškodnino za bedarije ki jih je naredil. Volite ga!
Odgovori
-1
1 2
Ponent
24. 01. 2026 08.30
Drugi so že pokazali svoje sposobnosti vodenja države, pa vidimo kje smo. Nobega Janše in Goloba več...
Odgovori
+5
5 0
lcePower
24. 01. 2026 08.29
Za stranko resnica stoji srbska mafija,ki se zeli infertrirat v slovensko politiko.. Stevanović pravi da sta bla brata aksalić, clana skaljarskega klana na konvenciji stranke samo zato da sta postavljala stole pa mize😂, prisotni mafijec z steroidi mihael kalner mu pa ocitno dobavlja steroide
Odgovori
+0
2 2
Bogo30
24. 01. 2026 08.28
Ajde bre Zoki, že videno in ne hvala.
Odgovori
+2
3 1
biggbrader
24. 01. 2026 08.28
Pošten človek bivšega izterjevalca NE bo volil.
Odgovori
-1
2 3
gengsta1234
24. 01. 2026 08.26
Ta tapravi bo vodu državo jaa itak pa vsak obljublja naredi pa nic noden volitve se blizajo zato pa so dali obvezno bozicnico pa dvig place kje so bili 3 leta kradejo nam 3 leta place naj bodo manj obavčene pa bo bulsa placa
Odgovori
+0
3 3
ljubitelj
24. 01. 2026 08.26
Zopet samo, da ni Janša ima veliko volilno bazo ić-ev!
Odgovori
+0
5 5
indigokid
24. 01. 2026 08.26
če njega nekdo ne vidi takoj, to pomeni, da je z njim zelo očitno nekaj močno narobe ... ne vem, kaj naj sploh drugega rečem ... se raje vzdržim nadaljnih bruhanj ...
Odgovori
-1
2 3
SAME KLOBASE
24. 01. 2026 08.24
Srbski kriminalci ne morejo vodit Slovenije
Odgovori
+4
9 5
Z O V
24. 01. 2026 08.30
Zamujaš, jo že vodijo 🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
Srebrnl breg
24. 01. 2026 08.23
Ko sem bil še levičar smo vedno dobili informacije,da bo Stevo notranji minister.
Odgovori
-1
5 6
Prašak
24. 01. 2026 08.24
A bo delal na Brniku.
Odgovori
+7
8 1
Korak
24. 01. 2026 08.23
Kdor je slaboviden: NA NJIHOVI SPLETNI STRANI JE OBJAVLJEN PROGRAM. In ne le program z željami, vendar tudi z rešitvami. Fovšija tistih ki znajo samo “ič” kritizirati: DON’T, samo sramoto si delate.
Odgovori
+1
7 6
Animal_Pump
24. 01. 2026 08.22
Njihov moto...Smo proti vsemu...in vsaki stvari...tudi tisti...katero smo sami predlagali. Še eni populisti, ki v parlamentu nimajo kaj iskat.
Odgovori
+0
5 5
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 01. 2026 08.22
Kaktsen predsednik, taksna stranka. Ce se druzi s kriminalci bo tudi politika taksna. Isto je z Janso.
Odgovori
-3
4 7
macolagobec
24. 01. 2026 08.20
Stevo je bil in je še Jelinćićev vajenec. Udbo-Padobranac Jelinćić je bil od nekdaj odkriti "petokolonaš" v slovenski osamosvojitvi, izdajalec EU, ki ima zaradi izdajalskih potez z Rusijo prepoved v Svet Evrope je mentor Stevotu.
Odgovori
+1
5 4
Pompozni
24. 01. 2026 08.19
To pa ne.
Odgovori
+3
5 2
Bolfenk2
24. 01. 2026 08.18
Resno razmišljam, da bom volil Resnico. Je stranka z najboljšim programom. Pričakujem pa od Stevanoviča zavezo, da ne bo šel v nobeno vlado, kjer bi sklenil kakršni koli kompromis glede programa stranke. Jasno je povedal, da ne gre z janšisti, upam da ne bo šel v vlado z levičarji, ki bi radi še naprej dvigovali davke in uničevali gospodarstvo.
Odgovori
-7
4 11
biggbrader
24. 01. 2026 08.30
Ti si navijač za izterjevalca, že daljši čas.
Odgovori
-2
0 2
Observatore kita
24. 01. 2026 08.17
Ker zmedenc voli tega Marsovca
Odgovori
+7
11 4
bibaleze
Portal
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Deček z 2 % možganov, ki je presenetil svet
Deček z 2 % možganov, ki je presenetil svet
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
moskisvet
Portal
Resnična zgodba ženske, ki je ustvarila erotični imperij
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
dominvrt
Portal
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
okusno
Portal
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Pogreb
Pogreb
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469