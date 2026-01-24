Stevanović in Resni.ca v lovu za volivci, ki se jim je 'zagnusila politika'

V pogovoru je Zoran Stevanović še razkril, koliko znaša njegova strankarska plača, zakaj z Janezom Janšo ne bo šel v koalicijo ter komentiral obtožbe, da stranko podpirajo obrazi iz kriminalnega podzemlja. Kakšna pa je resnica o njegovi preteklosti, ki je zaznamovana z nekaterimi incidenti v času službovanja v policiji? Ali sodeluje pri razpečevanju proruske propagande? Kako bi rešil ukrajinski konflikt ter kakšna je prihodnost Slovenije v EU in Nato? Se res posipa s pepelom zaradi objave, ki je sledila napadu na voznika avtobusa LPP in je vsebovala lažne navedbe? Več v današnji oddaji 24UR.

Predsednik stranke Resni.ca je odgovarjal tudi na naših 10 hitrih vprašanj.