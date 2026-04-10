Slovenija

Je Stavanović prelomil obljubo volilvcem? Zdaj odpira vrata Janševi vladi

Ljubljana, 10. 04. 2026 22.38 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Zoran Stevanović

Zoran Stevanović je novi predsednik državnega zbora. Na tajnem glasovanju je kot edini kandidat dobil podporo 48 poslancev, 29 jih je glasovalo proti. Po neuradnih informacijah je podpora prišla iz vrst njegove Resnice, SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Logarjevih Demokratov. Proti je glasovalo Gibanje Svoboda, v SD in Levici pa glasovnic niso prevzeli. Vse bolj jasno tako postaja, katera stran bi lahko oblikovala novo koalicijo. Kaj na to pravi novi predsednik državnega zbora, ki je že večkrat dejal, da v vlado ne bo šel ne z Janezom Janšo ne z Robertom Golobom? In kakšni so njegovi načrti? Novega predsednika parlamenta so gostili v oddaji 24UR ZVEČER.

Novi predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru po izvolitvi opozoril na nujnost preseganja delitev med političnimi tabori in pozvali h gradnji mostov, ne zidov. Bo to temeljno vodilo njegovega vodenja parlamenta?

Stevanović, ki so ga gostili v oddaji 24UR ZVEČER, prikimava. "Absolutno, edina rdeča nit." Kot pravi, so njegovi občutki trenutno mešani. "Prvo, kar me navdaja, je hvaležnost – do poslancev in poslank, ki so volili zame, in do tistih, ki so izrazili negativna mnenja. Oboje mi daje neko upanje in držo za prihodnost, da se bom v določenih segmentih lahko popravil. Zagotovo pa me to navdaja z nekim zavedanjem, kakšna polarizacija se v naši družbi pravzaprav dogaja. In pa kakšne geopolitične razmere v svetu so, ki pritiskajo tudi na Slovenijo. Obenem vemo, da potrebujemo v tem trenutku funkcionalen parlament in zagotovil bom, da do tega pride čimprej, da bi se lahko začeli ukvarjat z delom in vsebino, ne pa s strankarskimi prepiri."

Pa je, glede na trenutno izrazito polarizirano politično prizorišče, to sploh možno doseči? In kako? Predsednik DZ odgovarja pritrdilno. "Samo nekdo je moral zaseti vitalne funkcije tega državnega zbora, ki ne pripada ne enemu, ne drugemu bloku. In zdaj se kaže takšna slika, da je to možno."

Še predvčerajšnjim je Stevanović sicer zanikal, da bi ga to mesto zanimalo, potem je dejal, da so ga spodbudili mediji, sinoči v našem studiu pa že, da si Resni.ca to mesto zasluži. Kaj se je spremenilo? Prvak Resnice pravi, da so jim idejo dali mediji. "In ko smo tehtno razmislili o tem – pred tem nismo imeli časa zaradi vseh procesnih opravil neposredno po volitvah – smo ugotovili, da smo dejansko edina rešitev. Za državni zbor in posledično celotno Slovenijo. Ker drugače ta državni zbor na noben način ne bi bil funkcionalen. Če danes ne bi dosegli te 'relativne zmage' oziroma potrditve tega mandata, bi se seja nadaljevala še naslednji teden. Drugega predsednika v tem trenutku ne vidimo in ga tudi ne bi bilo možno izvoliti."

Stevanović je danes dobil 48 glasov, torej SDS, trojčka okoli NSi, Logarjevih Demokratov in seveda njegove stranke. Ali je to že nova desnosredinska koalicija? Novi predsednik DZ pravi, da absolutno ne. "Danes se je glasovalo o prvemu med enakimi, nikakor ne o kakšnih orisih koalicije. Naslednja zadeva, ki bo na glasovanju, bo zakon, ki ga je vložil 'Steber normalnosti', kot ga jaz imenujem – oziroma, kot rečeta kolega Logar in Vrtovec 'Sredinski trojček' – in tukaj se bo že videlo, kdo dela dobro za ljudi in kdo ne."

Pa je Stevanović s tem prelomil obljubo volivcem? Zdaj namreč odpira vrata četrti Janševi vladi. "Kdaj smo pa mi rekli, da bomo šli v vlado Janeza Janše ali Roboerta Goloba? Neprestano trdimo enako: ne gremo v vlado z enim, ne gremo v vlado z drugim. Vsak naj se prešteje, naj pokaže, koliko poslancev ima, na drugi strani pa naj uskladi programska izhodišča z našim programom. Potem se bosta pa naša poslanska skupina in svet stranke odločala o tem, s kom in kako, ter koga bomo podprli," zatrjuje.

Torej tudi kot konstruktivna opozicija, kot je sam dejal, ne bodo dali glasov nekomu od teh dveh za too, da dobi najmanj 46 glasov in jih prinese predsednici države? "Ad-hoc zagotovo ne. Mora izpolniti ta osnovna izhodišča in pogoje, ki jih neprestano zagotavljamo. Mi smo pravzaprav edini, ki smo pred volitvami nekaj zagotavljali in ki smo dan po volitvah to isto ponovili. In še danes isto ponavljamo. Nismo predani nikomur, politično trgovanje nas ne zanima. Ta dogodek, ki se je danes odvil je pa samo ena lepa logika in zdrava pamet," še odgovarja Stevanović.

predsednik Državni zbor Zoran Stevanović vlada

