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Stevanović prepričan, da za peticijo stojijo SD, Svoboda in Levica

Ljubljana, 19. 08. 2026 23.00 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Zoran Stevanović

Ali bo prvi med poslanci odstopil s položaja predsednika državnega zbora – glede na to, da je peticija doslej zbrala več podpisov, kot jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah. Kako Zoran Stevanović odgovarja na očitke, da krši ustavo? Bo vztrajal pri obisku Moskve ali je že prejel uradno vabilo zanj?

Bo prvi mož parlamenta Zoran Stevanović odstopil s položaja predsednika državnega zbora? Pod peticijo 'Stevo go home' so zbrali več kot 64.799 podpisov, kar je več, kot je število glasov, ki jih je stranka Resnica prejela na zadnjih volitvah v državni zbor.

Razlog za peticijo, ki jo je zagnal nekdanji vidni član SDS Miha Brejc, pa je očitek, da je Stevanović kršil ustavo. V državnem zboru pred počitnicami namreč niso izglasovali dnevnega reda, na katerem je tretjina opozicijskih poslancev zahtevala ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, s katero bi ugotavljali, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, med drugim iz politike in odvetništva. Prav tako bi ugotavljali, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev.

Po ustavi mora namreč državni zbor odrediti preiskavo, če to zahteva tretjina poslancev državnega zbora.

Stevanović: Peticija narejena na goljufiv način

Zoran Stevanović je bil gost v oddaji 24UR ZVEČER. Kako komentira več kot 64.000 podpisov pod zahtevo o odstopu? Bo odstopil z mesta predsednika državnega zbora?

"Verjetno ne primerjate volilnega rezultata z neko spletno peticijo ... Na volilni dan pridejo ljudje na volišča z osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico in na koncu rezultat štejejo usposobljeni na Državni volilni komisiji. Govorite o neresni in goljufivi spletni peticiji, ki je bila narejena preko Google Forma in je popolnoma jasno, da lahko en programček v treh urah tam naredi 70.000 botov," uvodoma odgovarja predsednik DZ.

Na spletni strani peticije so sicer zapisali, da zaradi verodostojnosti redno preverjajo seznam in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose. Stevanović pravi, da tega na ta način niti ni mogoče narediti. "Dejstvo je, da je ta peticija narejena zelo amatersko in na goljufiv način. Ne morejo preverjati niti IP-jev, ni priglasitve soglasja, zraven so mnoge kršitve GDPR-ja, zakona o varstvu osebnih podatkov ... Kot sem seznanjen, je tudi informacijska pooblaščenka zaradi te peticije začela s postopkom. Tako da gre za resno amaterstvo in žalosti me, da organizatorji – SD, Svoboda in Levica – ne morejo narediti niti ene takšne zabavne zadeve brez ene goljufije in prevare."

Miha Brejc ob tem pravi, da so po tem, ko so zbrali že 70.000 podpisov, zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije, zato so spletni obrazec umaknili in s spletnim zbiranjem podpisov končali. Šlo naj bi torej za napad na spletno stran iz Izraela, domnevno vmešavanje izraelskega Black Cube pa naj bi preiskovala prav komisija, ki je predsednik DZ ne ustanovi. Stevanović ob tem vztraja, da je tudi to izmišljotina: "Oni so peticijo ukinili, ker so bili ujeti na prevari. In danes že cel dan traja posmeh ljudi organizatorjem te peticije, na način, da je poplava posnetkov zaslona s pravljičnimi bitji, Bruce Leeji, Chuck Norrisi, Vladimirji Putini ..." Ob tem dodaja, da organizatorji teh niso odstranjevali, ljudje pa da so opazili, na kakšen način narašča število podpisov. "Zasledil sem na profilu, da je nekdo objavil 100 podpisov, potem se mu pa ni dalo več po svetu iskati imen – predvsem pokojnih ali pa znanih oseb, s katerimi so 'bildali' te številke. /.../ Prej sem povedal, da preko Google Formsa ne moreš ugotoviti niti IP-ja. Tako da oni niti približno ne morejo vedeti, iz katere države je podpis prišel. In zato to definitivno ne drži. Te stvari so podpisovali Slovenci in izključno zaradi posmeha ali pa, kot se reče v internetnem žargonu, trolanja."

Število teh glasov Stevanovića tako ne skrbi, ker "to niti približno ni realna anketa".

Celoten pogovor je na voljo v zgornjem videu.

Zoran Stevanović predsednik DZ Državni zbor odstop peticija podpisi

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