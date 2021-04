Nepovezani poslanci že drugič ostali brez mest v odborih

Štirim nepovezanim poslancem po matematičnem razrezu pripada 15 mest v delovnih telesih parlamenta, želijo jih 12. Mesta v odborih in komisijah so namenjena nadzoru nad delom vlade, opozarjajo v opoziciji, kjer pa je trenutno štirim poslancem odvzet glas. "Ne more se zgoditi, da ima ena skupina 12 mest preveč, se pravi 12 glasov viška. S petimi poslanci, lepo vas prosim. Tega ni niti v Belorusiji,"je povedal nepovezani poslanec Igor Zorčič.

Koalicija je na kolegiju modro molčala, medtem ko je Desusovega poslanca Branka Simonoviča zmotilo to, da bi nepovezani poslanci s seboj odnesli svoje stare položaje. Simonovič je sicer kljub uradnemu prestopu stranke v opozicijo obdržal vse svoje funkcije, tudi položaj podpredsednika državnega zbora. "Gospod Jurij Lepje pri nas pokrival področje za delo, družino in socialne zadeve, na katerem so naše ključne programske točke. In o tem se je treba dogovoriti," je povedal Simonovič.

"To, kar ste potem govorili, kaže na to, da sploh niste prebrali gradiva. Zakaj? Ker grejo vsa mesta, ki so predlagana v sklepu, iz kvote SMC. Niti eno mesto ne gre iz Desusa,"je dodala nepovezana poslanka Janja Sluga. Opozicija še meni, da je tako obnašanje v navzkrižju s parlamentarno demokracijo.

"V 30 letih se nikoli ni zgodilo, da bi kateremu koli poslancu, tudi če je izstopil iz stranke, odvzeli glas," je povedal poslanec LMŠ Brane Golubović. "Kako pomembna je vloga opozicije, je pri nas že opredelilo ustavno sodišče v primeru Janeza Janše, ko je določilo, da je vloga opozicije, sploh opozicijskega vodje, tako pomembna, da je v državni zbor prišel glasovat pravnomočno obsojen kaznjenec,"je dodala Maša Kociper iz stranke SAB.

Dogovor bodo težko dosegli, priznavajo, a bodo še naprej poskušali, če bo treba, tudi z referendumom. "V normalni državi bi se predsednik države oglasil, ne pa da dela sklece v fitnesu,"je povedal Golubović. Zorčič sicer akcijo koalicije označuje kot maščevanje, ker so poslanci zapustili stranki, ki podpirata vlado. S položaja predsednika državnega zbora, ki sicer navadno pripada koaliciji, pa bo odstopil, ko bo to storila tudi vlada.