Zorčič: Če bo pri odločanju o moji funkciji zbranih 46 glasov, imamo novo koalicijo

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je sicer v ponedeljek dejal, da so v koaliciji načeloma dogovorjeni, da bodo predlagali obravnavo predloga za Zorčičevo razrešitev, a da bodo s tem počakali do petka, ko je predvidena obravnava mandatno-volilnih zadev. "Šteti je treba, na to nas opozarjate. Zato smo previdni," je pojasnil.

Kolegij predsednika DZ je v ponedeljek soglašal z uvrstitvijo mandatno-volilnih zadev na dnevni red izredne seje, ki se je začela danes, potekala pa bo do petka. Poslanci na njej obravnavajo zadeve, ki so bile sicer predvidene za majsko redno zasedanje, a so dnevni red zavrnili.

Zorčič je spomnil, da mnenja predsednika republike ne potrebujejo pri sestavljanju vlade in pri konstruktivni nezaupnici, zato ga tudi pri ustavni obtožbi predsednika vlade po njegovem mnenju ne. Medtem ni napovedal, kako se bo opredelil glede predloga ustavne obtožbe, o kateri poslanci danes razpravljajo in o kateri bodo danes tudi odločali. Zorčič predlaga, da počakajo na razpravo in slišijo tudi odgovore predsednika vlade, ki se bo po njegovih informacijah seje DZ udeležil po avdiovideo konferenci, ki jo ima na Brdu pri Kranju.

Kot je pojasnil Zorčič, je kabinet predsednika DZ glede datuma obravnave te točke komuniciral s kabinetom predsednika vlade (KPV). Ta točka je bila na začetku predvidena za torek, a so iz KPV javili, da je predsednik vlade takrat v Bruslju in da ima tudi v naslednjih dneh obveznosti. Tako so se po Zorčičevih besedah v DZ odločili, da to točko obravnavajo danes. Po njegovem mnenju pa bi se kabinet predsednika vlade moral pri tem malo bolje odzivati.